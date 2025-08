Sudamérica es tierra de campeones del mundo. Entre Brasil, Argentina y Uruguay han ganado la Copa en diez ocasiones, y otras selecciones como Chile, Colombia, Paraguay o incluso Costa Rica también han dejado huella.

Sin embargo, entre las federaciones que conforman la CONMEBOL hay una excepción que rompe el patrón: Venezuela es la única selección sudamericana que nunca ha jugado una Copa del Mundo.

Conoce cuáles son las selecciones más perdedoras en la historia de la Copa del Mundo / Foto: ESPECIAL

Lee también La extraña razón por la que Gilberto Mora juega con una playera distinta a sus compañeros en los Xolos de Tijuana

¿Por qué Venezuela nunca ha ido a un Mundial?

Desde su afiliación a la FIFA en 1952, Venezuela ha participado en todas las eliminatorias mundialistas desde 1966. A diferencia del resto de los países vecinos, nunca ha logrado clasificar.

Sin embargo, aunque ha habido crecimiento en el ámbito futbolístico en este siglo ha sido notorio, con figuras como Juan Arango o Salomón Rondón, las eliminatorias rumbo a los Mundiales de 2006, 2010 y 2014 terminaron sin el objetivo cumplido.

Incluso, este último delantero del Pachuca ha confesado que su máximo deseo es poder llevar a su país a este torneo internacional: "Eso es lo que hoy en día me mantiene compitiendo. Es algo con lo que sueño siempre, me desvivo día a día y me preparo para eso", dijo para Cadena Ser.

Salomón Rondón festejando su gol ante América con Pachuca / FOTO: Imago7

"Cualquier jugador te lo diría, la selección nacional de tu país significa otra cosa, es tocar el cielo con la mano al nivel futbolístico. Ir al Mundial con la selección en el 2026 por primera vez sería algo histórico para nosotros. Cerrar mi etapa con la selección o como futbolista sería ir a un Mundial con Venezuela", finalizó.

¿Podrán jugar el Mundial de 2026?

Con el nuevo formato del Mundial de 48 equipos y seis cupos directos para Sudamérica, el escenario parece más favorable que nunca. Venezuela sigue en la lucha por romper una barrera que ninguna otra selección de su confederación mantiene.

¿Cuál es el estadio con mayor capacidad de lo que recibirán el Mundial 2026? FOTOS: ESPECIALES

Lee también Los errores del Tala Rangel en la Leagues Cup ¿Ponen en riesgo su convocatoria al Mundial de 2026?