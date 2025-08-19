El periodista y comentarista deportivo ruso Alexandr Boyarski fue despedido recientemente tras unas críticas en directo contra una árbitra, a la que recomendó dedicarse a su familia y a tener hijos en lugar de dirigir partidos de futbol

El escándalo, según escribió el digital Gazeta.ru, estalló tras un partido de dos equipo de la Liga juvenil de futbol de Rusia que disputaban jugadores entre 14 y 15 años.

El comentarista se indignó por la decisión de la árbitra, Arina Stanovova, de pitar un penalti y expulsar a uno de los jugadores del equipo anfitrión.

Boyarski opinó que las silbantes deben dedicarse a tener hijos ya cuidar de sus maridos porque "siempre" cometen errores en el campo.

Alexandr Boyarski lanzó comentarios machistas en contra de la árbitra Arina Stanovova. Foto: Especial

"¡Dios mío! Que las mujeres hagan lo suyo en la cocina. Ya no lo soporto. Cada vez que nombran a una mujer árbitro principal, empiezan cosas raras. Bueno, tengan hijos, cuiden a sus maridos. Al fin y al cabo, existe el futbol femenino; ahí es donde deben estar

Por supuesto, no creo que las mujeres no tengan cabida en el futbol masculino. Las chicas son la joya del futbol"

Alexandr Boyarski

Poco después de expresar esos comentarios, el periodista fue despedido sin que surtieran efecto sus disculpas en las redes sociales.

El periodista también fue criticado por algunos de sus colegas, mientras que un diputado ruso llamó a la Unión de Futbol de Rusia a investigar el incidente para evaluar la posibilidad de adoptar otras sanciones contra Boyarski.