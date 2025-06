A lo largo de sus participaciones en las Copas del Mundo, México tiene un sinfín de historias que contar. La realidad es que, en sus primeras participaciones, casi todas ellas eran de terror.

Argentina 78 se convirtió en la peor participación del Tri, el cuadro comandado por José Antonio Roca no avanzó de fase de grupos y no sólo eso, terminaron en el último lugar de la competencia.

Lee también Christian Martinoli y Luis García narrarán Copa Oro... y hasta el Mundial de Clubes ¡No con TV Azteca!

¿México empató con Alemania en fase de grupos?

La actuación de la Selección Mexicana fue tan desastrosa en Argentina 1978, que en fase de grupos todos golearon al combinado tricolor. En tres partidos permitieron 12 tantos y únicamente marcaron un par.

Sin embargo, perdida en la historia existe una anécdota que dice que en realidad el partido ante los alemanes terminó en un empate. Más de uno ha quedado incrédulo con esa aseveración.

Los involucrados en dicho relato son los porteros Pilar Reyes y Pedro Soto, quienes disputaron el encuentro ante la Die Mannschaft. Cada uno tuvo participación en aquel fatídico día en Córdoba durante 45 minutos.

Pilar Reyes, en ese entonces arquero de Tigres, sufrió un corte en la rodilla en el segundo gol que marcó Karl-Heinz Rummenigge, por lo que tuvo que abandonar el campo de juego.

Pedro Soto y Pilar Reyes se reencontraron años atrás para recordar su anécdota ante Alemania en el Mundial de Argentina 78. Foto: Especial

Su lugar fue ocupado por el meta americanista Pedro Soto. Reyes relató que mientras estaba en el vestidor, tendido en la camilla, sólo escuchaba que los aficionados gritaban más goles. Su esperanza era que fueran de México.

“En ese partido me metieron tres goles bien bonitos y al medio tiempo tuve que salir en una jugada con el güero Rumennige, me clavó los tacos en la rodilla. Ya no pude seguir.

"Gol, gol, gol (escuchaba). Y yo rezando y pidiendo. Diosito, que hayamos empatado, que sea de nosotros", recordó Pilar.

Tras los 90 minutos, sus compañeros ingresaron al vestidor tricolor y le preguntó a su compañero Pedro Soto cuál era el marcador final. El otro cancerbero lo puso feliz por unos instantes, al asegurarle que habían empatado.

"Pedro, ¿qué pasó? Pedrito, que era bien ocurrente me dijo: 'Empatamos Pilarico, empatamos'. Grité ‘qué bueno, empatamos a tres con Alemania'. Pero Pedro me borró la sonrisa. 'No Pilarico, me metieron tres a mí y tres a ti. Empatamos Pilarico", rememoró el portero de la Selección Mexicana en Argentina 78.