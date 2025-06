Jorge Campos, en su faceta como analista de TV Azteca, es uno de los más carismáticos. No obstante, cuando se trata de hablar serio, suele soltar uno que otro dardo.

El Brody no ocultó su enfado ante la situación que pasa en la portería de la Selección Mexicana, donde son pocas las opciones de calidad que tiene Javier Aguirre a la mano, lo que deja ver la crisis de guardametas que hay en el país.

Lee también Cuauhtémoc Blanco admite que su golazo contra Bélgica en el Mundial de Francia 98 "fue un pin... churro"

¿Qué dijo Jorge Campos?

Jorge Campos en los últimos años advirtió que en México no suelen poner atención a la instrucción de porteros. La muestra clara es que muy pocos han destacado en la Liga MX.

Son pocas las opciones y, por ende, los equipos buscan extranjeros. No obstante, el Brody cree que el principal problema radica desde la formación, ya que se enfocan en todas las posiciones menos en la portería.

“En México, en fuerzas básicas, somos malísimos para formar porteros”, comentó Campos en una charla con Alberto García Aspe en Caliente TV.

Jorge Campos es uno de los analistas más carismáticos de TV Azteca. Foto: Imago7

Sin embargo, Jorge Campos fue más allá, debido a que ha visto muchas deficiencias en los arqueros que han surgido recientemente en la Liga MX y todo se debe a los malos entrenamientos que realizan.

El exportero de Pumas y la Selección Mexicana, ha detectado que los jóvenes no son capaces de perfilarse bien y fallan mucho al momento de salir de su área, cosa que él le aprendió a la perfección a Pablo Larios en su tiempo.

“Me da pena y también me molesta, cada vez que veo a los porteros. No saben salir, no se saben perfilar. Tú ves el partido y puedes ver cómo no sabe salir y se perfila mal. A mí nadie me ganaba por arriba, siempre salía exacto. Pablo Larios me lo enseñó”, finalizó el comentarista de TV Azteca.