La Selección Mexicana de Juan Carlos Osorio había dejado más dudas que certezas en su proceso rumbo a Rusia 2018, por lo que había poco entusiasmo respecto a lo que pudiera hacer el equipo durante la competencia.

Sobre todo, porque se arrancaba ante Alemania, vigente campeón del mundo. Sin embargo, el Tri dio la campanada y sacó un histórico triunfo por la mínima diferencia con gol del Chucky Lozano.

¿Cómo narró Martinoli el triunfo de México vs Alemania?

El domingo 17 de junio de 2018 tuvo un sabor especial para México. Se llevaban a cabo las elecciones presidenciales, era el Día del Padre y debutaba el cuadro tricolor ante Alemania en el Mundial de Rusia 2018.

El poderío de la Die Mannschaft se notó en los primeros minutos, pero la Selección Mexicana supo aguantar. El nerviosismo era evidente en los jugadores y hasta en los comentaristas. Christian Martinoli era uno de ellos.

Toda esa intriga se convirtió en una euforia desbordada al minuto 35, cuando en un contragolpe Chicharito Hernández sirvió el balón a Chucky Lozano, que tras un recorte dentro del área sacó un derechazo que venció a Manuel Neuer.

El resultado lo aguantó hasta el final el Tri, por lo que la felicidad era evidente entre los futbolistas nacionales y los aficionados. Por su parte, Martinoli regaló una de las narraciones más memorables en su estadía en TV Azteca.

Christian Martinoli, Luis García y Jorge Campos no pudieron contener la emoción de ver a México ganarle a Alemania en un Mundial. Foto: Especial

El cronista aseguró que nunca había sufrido así un partido, se rindió en elogios para los jugadores mexicanos y su entrenador. Pese a que han pasado casi ocho años de ese momento, la gente sigue recordando con emoción sus palabras junto a las de Luis García y Jorge Campos.

“He sufrido en el Día del Padre… México le dio en la madre a Alemania. La fiesta será eterna, será impresionante. México ha sacado el resultado más importante en la historia de los mundiales, le ganó a Alemania”, fueron las palabras con una emisión desbordada del comentarista de TV Azteca.

“Colombiano no te mueras nunca, colombiano te amamos, besos de lengua para ti, eres una figura, no me importa si hay quinto partido, esto es más que campeón del mundo, le ganaste a Alemania, se acabó la fiesta, se acabó…”, finalizó Martinoli.