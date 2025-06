Andrés Vaca, si bien es uno de los narradores más populares del país por ser el estelar de Televisa, también ha sido de los más criticados. Una de los ataques que más suele recibir, es debido a su estilo, porque "grita de más".

Sin embargo, Vaca no se quedó de brazos cruzados esta vez, pues mediante sus redes sociales, subió un video a manera de parodia, donde responde a todas estas críticas sobre su efusiva narración, puntualmente sobre el gol de Orbelín Pineda ante Turquía, en el último partido amistoso de la Selección Mexicana.

Andrés Vaca se burla de sus mismos 'haters'

Fue en su cuenta de Instagram, donde se vio un video que tomó fuerza, de Andrés Vaca narrando el gol de Orbelín, pero de forma sarcástica, apática y gris. Con énfasis en la burla de que a la gente no le gusta que se 'emocione de más' cuando no debería.

"Decidí narrar como algunos quieren", decía la publicación del cronista de TUDN. En el video se muestra una narración donde critica al equipo mexicano por mete gol. Tal vez desde la comodidad de su casa. y acompañado del hashtag 'humor'.

"México debería ir ganando 10-0, no sé por que festeja la gente, es una vergüenza ganarle a Turquía, ni se emocionen, es una Selección que no figura. No se por que celebra Orbelín, le debería dar pena celebrar su gol. Horrible tanto de la Selección nacional", dijo Vaca, con un tono serio durante toda la 'parodia'.

Sin duda una gran respuesta, con comentarios sarcásticos y graciosos por parte del narrador mexicano, quien se tomó a broma los ataques que recibe en las diferentes redes sociales.

