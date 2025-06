A menos de un año para que arranque el Mundial de 2026, las anécdotas sobre las justas mundialistas no faltan, y seguramente ni faltarán. En esta ocasión, Carlos Hermosillo, exjugador de Cruz Azul, reveló una muy peculiar sobre el torneo de hace 15 años, en Sudáfrica.

Como es sabido, Javier Aguirre se encuentra en su tercera etapa al mando de la Selección Mexicana, las dos anteriores fueron en los Mundiales de Corea-Japón en 2002 y Sudáfrica 2010. Aunque para ese último, se descubrió que el 'Vasco' llegó al equipo por una orden presidencial.

¿Qué dijo Carlos Hermosillo sobre Javier Aguirre en la Copa del Mundo de 2010?

En entrevista con Alberto Lati para FOX Sports, Carlos Hermosillo, reveló que en 2009 el entonces Presidente de la República Mexicana, Felipe Calderón, le solicitó que por favor le llevara a Javier Aguirre de manera personal a su casa en Los Pinos.

“Mundial Sudáfrica 2010, Felipe Calderón le habló y le dijo ‘quiero que estés en la selección’; entonces si hubo cierta presión desde Los Pinos. Yo fui el que lo llevó con Calderón, pero después me pidió que lo dejara solo con Aguirre", contó.

Así fue como en 2009, Aguirre obtuvo una inesperada propuesta para su segundo ciclo como estratega Tricolor, esta vez para enderezar el camino en Sudáfrica 2010. Aunque esta oferta no fue por parte de la Federación Mexicana de Futbol, llegó desde los mandos presidenciales.

Hermosillo, que en esas fechas formaba parte del equipo cercano de Calderón como director de la CONADE, también añadió que él cree que no fue la mejor de las ideas que el 'Vasco' terminara por dirigir esa justa mundialista.

“Yo creo que Javier no debió dirigir el Mundial del 2010, pienso que él no estaba pasando anímicamente un buen momento. Hoy me gusta mucho la madurez que tiene, el manejo de medios, el carácter que tiene para imprimírselo a una selección. Ojalá que los jugadores le respondan de buena manera”, agregó.

