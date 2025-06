Luis Malagón es considerado por muchos el mejor portero mexicano del momento. Sin embargo, no todos están cautivados por el estilo del portero del América, uno de ellos es Javier Aguirre, quien consideraría dejarlo en la banca durante la Copa Oro.

Se sabe que al Vasco le gustan más las características del Tala Rangel, arquero de las Chivas. La prueba clara de ellos es que lo mandó a la cancha en el primero juego ante Suiza del sábado pasado.

Lee también Así fue la narración del Perro Bermúdez en el épico gol de Luis Hernández ante Holanda en Francia 98

¿Qué dijo Andrés Vaca de Javier Aguirre?

Muchos aficionados están molestos con la posibilidad de que Luis Malagón no sea el portero titular de la Selección Mexicana de cara a la Copa Oro que arranca este fin de semana y durante el Mundial de 2026.

Principalmente son los americanistas los que comienzan a criticar al entrenador del Tri, debido a que el meta del tricampeón ha demostrado que tiene condiciones para ser el sustituto de Memo Ochoa en una Copa del Mundo.

El que ha pegado el grito en el cielo es Andrés Vaca, principal cronista de TUDN, quien aseguró que el entrenador mexicano sólo está a la espera de un error para dejar en la banca a Malagón, ya que no es de su agrado.

Javier Aguirre contempla dejar en la banca a Luis Malagón, según informó Andrés Vaca. Foto: Imago7

“Yo tengo información de que el Vasco Aguirre está buscando que se equivoque o que tenga una mala actuación para tener razones y sentarlo de cara a la Copa Oro. Al Vasco no le gusta Malagón, no le gusta como juega con los pies, no le gustan sus salidas y no le da seguridad, tampoco su altura”, informó el comentarista de Televisa.

Aldo Farías se molestó y aseguró que el entrenador de México es Javier Aguirre y es él quien elige quien juega y quien no, por lo que Malagón aunque sea portero del América, no tiene su lugar seguro.

“Está mal que no le guste Malagón, le tiene que gustar a huevo, para mí la competencia está abierta. Y le voy a meter más, le gusta más el de Pachuca, (Carlos) Moreno”, dijo en el podcast ‘Cuadro A’.