La Copa Oro inicia este sábado a la par del Mundial de Clubes de la FIFA. México, campeón del torneo de la Concacaf, hará los honores ante República Dominicana, en lo que será la última gran prueba de Javier Aguirre a un año del Mundial 2026.

De cara al primer partido del Tri en el torneo de la confederación, la principal duda de los aficionados no tenía nada qué ver con los futbolístico sino con TV Azteca, que no tenía los derechos de transmisión del certamen, lo que significaba que Christian Martinoli, Luis García y compañía no narrarían los partidos del cuadro verde.

¿Christian Martinoli y Luis García narrarán para otra televisora?

Se sabía que este viernes era el último día para que TV Azteca llegara a un arreglo con la Concacaf por los derechos de transmisión de la Copa Oro. Si la cadena del Ajusco deseaba el torneo, tenía que pagar nueve millones de dólares.

Sin embargo, parece que se quedarán sin la competencia más importante de la Selección mexicana a un año de que comience la Copa del Mundo, en lo que es un duro golpe para su audiencia.

Sin embargo, este viernes se dio a conocer que Christian Martinoli y Luis García sí estarán en la narración del partido de México contra República Dominicana del sábado por la noche.

Christian Martinoli y Luis García narrarán partidos de Copa Oro y Mundial de Clubes en YouTube y no para TV Azteca. Foto: Especial

Muchos se fueron con la finta de que sería en TV Azteca, por lo que comenzaron a celebrar antes de tiempo. La realidad es que la pareja más popular de la televisión sí comentará el juego, pero no para su televisora.

Mediante un video que publicaron en sus redes sociales, Martinoli y García dieron a informaron que en efecto, con su estilo peculiar realizarán su crónica del partido del Tricolor, pero mediante el canal de YouTube del Doctor.

“Se armó la noche de copas en la casa del Doctor, pero será una noche de copas distinta, una como nunca nos habías visto. Nos vemos este sábado en el canal de YouTube del Doctor García, para la transmisión del partido México contra República Dominicana. Abrazo y salud”, comenta Martinoli.

Cabe destacar que en la publicación también dan a entender que no sólo será el torneo de la Concacaf el que comenten, sino que también lo harían en partidos del Mundial de Clubes.