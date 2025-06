Las expectativas de México de cara al Mundial que albergaron en 1986 eran altas, considerando que en el grupo que convocó Bora Mulutinović se encontraba el flamante delantero del Real Madrid: Hugo Sánchez.

El atacante mexicano había llegado en 1985 al conjunto merengue y en su campa debut anotó 29 goles entre Liga Española, Copa del Rey y Copa UEFA. La esperanza de toda una nación radicaba en el astro que disputaría la Copa del Mundo en casa con 27 años cumplidos.

Tras marcar el segundo tanto del juego inaugural ante Bélgica en el Estadio Azteca la mecha de Sánchez se apagó. Un solo gol pudo marcar el delantero de origen auriazul en todo el Mundial, dejando a la afición mexicana con una profunda decepción.

Hugo incluso no cobró en la tanda de penaltis en donde Alemania Federal eliminó a México en Monterrey, Nuevo León. Calambres con los que batalló el atacante fueron la razón por la que no cobró los primeros penaltis de la tanda y al final, al no tener ya México opción de realizar un cobro más, Sánchez simplemente no pateó desde el punto fatídico.

Carlos Hermosillo, quien era una joven promesa aún con 21 años en México 86, habló sobre el rendimiento de Hugo Sánchez en aquella época. “Yo creo que efectivamente era la figura de la selección. Todos lo idolatrábamos”, dijo en una charla con el periodista Alberto Lati.

¿Qué más dijo Carlos Hermosillo de Hugo Sánchez?

El ídolo cementero recalcó el nulo compromiso de Hugo Sánchez durante la Copa del Mundo de México en 1986: “En las concentraciones yo lo vi muy poco, no fue nada cómodo porque a la larga el rendimiento que esperábamos de Hugo Sánchez en el Mundial pues no se dio”.

En palabras del mismo Hermosillo, Sánchez alardeaba de la plantilla que tenía alrededor en el Real Madrid con nombres de la talla de Emilio Butragueño, Míchel González y Jorge Valdano entre muchas otras figuras.

“Se le olvidó que no estaba jugando con el Real Madrid”, declaró Hermosillo, quien después destacó a la selección que México presentó en 1986 encabezados por Tomás Boy. “También eran muy buenos jugadores, pero a veces hay que aterrizar”, concluyó.