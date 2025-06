En 365 días, comenzará una nueva edición del campeonato de selecciones más importante a nivel global: la Copa del Mundo.

El Mundial número 23 de la historia se pondrá en marcha del jueves 11 de junio al domingo 19 de julio del próximo año.

Por primera ocasión en la historia, tres países estarán organizando la justa mundialista: México, Estados Unidos y Canadá.

Además, nuestro país será el primero en recibir en tres ocasiones (1970, 1986 y 2026) a la fiesta más grande del balompié mundial.

De igual forma, será la primera vez que 48 selecciones compitan por el trofeo de la Copa del Mundo, ya que, anteriormente, los participantes eran 32.

Es decir que, durante siete Mundiales, desde Francia 1998, no se había aumentado el número de competidores.

Por todas estas razones, la vigésima tercera edición de la justa mundialista promete ser una de las más especiales para poder pasar a la historia.

Sin duda alguna, cada campeonato del mundo resalta por una situación en particular: las figuras, el país anfitrión, las estadísticas, la selección campeona, los partidos memorables, entre otras cosas.

En esta ocasión, analizaremos qué hizo tan especial a la Copa del Mundo de México 1986, que se realizó del 31 de mayo al 29 de junio.

En aquella ocasión, nuestro país se convirtió en el primero en organizar dos Mundiales, aunque no era el candidato desde que se seleccionó la sede varios años atrás, como es habitual.

A falta de tres años para que arrancara la justa mundialista, la FIFA tomó la decisión de cambiar de anfitrión porque Colombia no había cumplido con los requerimientos para organizar el evento.

Sin embargo, México ya había acogido la edición de 1970, por lo que, prácticamente, estaba capacitado para trabajar a marchas forzadas y recibir al trofeo más codiciado de todos.

De esta manera, el Mundial número 13 de la historia se pondría en marcha con 24 selecciones compitiendo alrededor del territorio mexicano, desde Ciudad de México (estadio Azteca y estadio Olímpico Universitario, Jalisco, (estadio Jalisco y estadio Tres de Marzo), Guanajuato (estadio Nou Camp y estadio Sergio León Chávez), Querétaro (estadio La Corregidora), Puebla (estadio Cuauhtémoc), Nuevo León (estadio Universitario y estadio Tecnológico) y Estado de México (estadio Neza 86 y estadio Toluca 70-86).

L0s 24 países que participaron fueron Alemania Federal, Argelia, Argentina, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Corea del Sur, Dinamarca, Escocia, España, Francia, Hungría, Inglaterra, Irak, Irlanda del Norte, Italia, Marruecos, México, Paraguay, Polonia, Portugal, Unión Soviética y Uruguay.

La mascota oficial, Pique, quedó marcada en la memoria de los aficionados al futbol al tratarse de un chile jalapeño con un sombrero y un bigote; muy al estilo mexicano.

El Mundial de 1986 lo inauguraron Bulgaria e Italia, quien se presentaba como campeón del mundo tras haber ganado en España 1982; por supuesto, el partido se llevó a cabo en el estadio Azteca.

Por la cantidad de selecciones, a la siguiente fase avanzaban los dos primeros lugares de cada grupo y los tres mejores terceros, para completar a los 16 invitados a los octavos de final.

Después los ochos mejores clasificaron a la siguiente instancia, donde los candidatos se perfilaban con más fuerza.

A lase semifinales, llegaron Argentina, Bélgica, Francia y Alemania Federal y protagonizaron duelos sumamente atractivos para conseguir llegar a la final.

Argentina y Alemania Federal protagonizaron la disputa por el título en el estadio Azteca, en un auténtico partidazo.

Luego de los 90 minutos, La Albiceleste se quedó con la victoria (3-2) y conquistó su segunda Copa del Mundo.

La figura del Mundial de 1986 fue, sin duda alguna, Diego Armando Maradona, quien levantó el trofeo como capitán de Argentina y que contribuyó con cinco anotaciones, quedando por debajo sólo del inglés Gary Lineker que fue máximo goleador del torneo de la FIFA.

La imagen del mítico 10 argentino ya había pasado a la historia con lo que había en el duelo de los cuartos de final contra Inglaterra; sus dos goles quedaron enmarcados para la eternidad: La Mano de Dios y El Gol del Siglo.

¿Cómo le fue a la Selección Mexicana en 1986?

La Selección Mexicana era dirigida por Bora Milutinovic, quien convocó a 22 jugadores para representar a su país en su propia casa.

Entre los futbolistas más destacados de aquella generación se encontraban Pablo Larios, Fernando Quirarte, Miguel España, Carlos Hermosillo, Javier Aguirre, Luis Flores, Cristóbal Ortega, Manuel Negrete, Tomás Boy y, por supuesto, Hugo Sánchez.

México fue instalado en el Grupo B del Mundial de 1986, como cabeza de serie, y se encontró con Paraguay, Bélgica e Irak.

El Tri no pierde ningún partido, derrotó a los belgas y a los iraquíes, empató con los paraguayos y sumó cinco puntos para clasificarse como líder del sector.

En los octavos de final, la Selección Mexicana se impuso (2-0) a Bulgaria y avanzó a los cuartos de final como una de las ocho mejores selecciones.

Sin embargo, en el quinto partido, México perdió con Alemania Federal en tanda de penaltis (4-1) luego de que no se hicieron daño en los 90 minutos.

Fernando Quirarte y Raúl Servín no pudieron marcar sus disparos desde los once pasos y Pablo Larios no pudo detener ni un tiro de penalti de los alemanes.

Desde 1970, la Selección Mexicana no se instalaba en los cuartos de final de una Copa del Mundo y, desde 1986, nunca ha podido regresar a dicha instancia.