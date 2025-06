Exclusive video France 🇫🇷 vs Italy 🇮🇹(June 5, 1938). Captains Etienne Mattler & Giuseppe Meazza before the 5 PM kick off. QF in Colombes. Referee: Louis Baert 🇧🇪. Attendance: 58.455. © World Cup Vintage Colorized cc @FDaRochaC @WorldCup_Rewind @outsidewrite @selectiona pic.twitter.com/z4pd3Lvk6u