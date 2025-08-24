La carrera de Alexis Vega dio cambio tras su salida de Chivas, un momento que muchos consideraron el ocaso de su trayectoria.

Sin embargo, su llegada al Toluca marcó un renacer profesional, consolidándolo como figura clave de los Diablos Rojos, quienes recientemente conquistaron su undécima estrella en la Liga MX.

Detrás de este éxito, brilla Paula González, su esposa, una mujer que ha sido fundamental en su vida personal y profesional.

Paula González, originaria de Toluca, ha demostrado ser mucho más que la pareja de un futbolista.

En el podcast 'La Capitana', conducido por Sandra de la Vega, esposa de Andrés Guardado, Paula compartió cómo el cambio de Guadalajara a Toluca transformó su vida.

Durante los últimos meses de Vega en Chivas, ambos enfrentaron momentos complicados debido a la indisciplina del jugador, que culminó en su salida del club. Este episodio marcó un ante sy un después, pero también abrió la puerta a una nueva etapa.

En Toluca, Paula recuperó la felicidad y decidió retomar el control de su vida profesional.

Aunque en Guadalajara se dedicaba principalmente a las redes sociales, donde tenía un número considerable de seguidores, optó por dejarlas de lado para enfocarse en un proyecto propio: una tienda que ha resultado ser un éxito.

Este emprendimiento refleja su pasión por la moda, un interés que, aunque no estudió formalmente, ha sabido canalizar con intuición y estilo.

"Siempre me ha gustado todo eso. O sea, no sé muchísimo de moda y cosas así, sólo que de repente subía una foto del día de hoy y la gente decía '¡qué bonito!, ¿de dónde es lo que te compraste?', '¿de dónde es esto?'", comentó Paula en el podcast.

Sus publicaciones en redes sociales generaban interés, y los comentarios de sus seguidores la motivaron a dar el salto al emprendimiento.

"Entonces la gente empezó a tratar de decir 'sube contenido de eso porque nos gusta'. Pero no es que sepa de moda o que haya estudiado algo. Sólo es mi instinto, de crea que me veo bien y desde ahí", añadió.