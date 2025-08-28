Emilio Fernando Alonso, una de las voces más emblemáticas de la narración deportiva en México, ha dado un respiro de alivio a sus seguidores tras reaparecer públicamente luego de una hospitalización de emergencia.

El narrador, conocido por su pasión y estilo único al transmitir futbol, estuvo internado durante 10 días, generando preocupación entre colegas, aficionados y el gremio deportivo.

Su regreso a casa y su mensaje optimista han llenado de esperanza a quienes admiran su trayectoria en televisoras como TV Azteca, ESPN y, actualmente, TUDN.

La noticia sobre la delicada situación de salud de Alonso se dio a conocer hace unos días, cuando el periodista Julio Palacios Márquez compartió en redes sociales un mensaje de apoyo al comunicador.

Sin revelar detalles específicos sobre la causa de su ingreso al hospital, Palacios expresó su deseo de pronta recuperación al narrador.

“De todo corazón deseamos lo mejor para nuestro querido amigo, Emilio Fernando Alonso, quien pasa por momentos delicados de salud. Pero la oración y la palabra del Señor todo lo puede. Y más cuando se hace con mucha fe. Ánimo, Paty y amigos Alonso. Emilio es un roble y seguramente superará esta y muchas más”, escribió.

Este mensaje desató una ola de solidaridad entre los seguidores del narrador, quienes aguardaban con incertidumbre más noticias sobre su estado. Tras días de hermetismo, fue el propio Emilio Fernando Alonso quien rompió el silencio a través de su cuenta oficial de X (@emilio_alonso69).

¿Qué fue lo que dijo Emilio Fernando Alonso tras días de estar hospitalizado?

En una respuesta llena de gratitud a unos de sus seguidores, Alonso confirmó que ya se encuentra en casa tras su hospitalización: “Ahí vamos mejorando ya en casa tras 10 días hospitalizado”.

gracias Oscar, ahí vamos mejorando ya en casa tras 10 días hospitalizado. — Emilio Fernando Alonso Rubin (@emilio_alonso69) August 28, 2025

Sus palabras no solo tranquilizaron a su audiencia, sino que también reflejaron su deseo de volver a lo que más ama: narrar futbol.

tras 10 días hospitalizado, ya quiero volver a narrar. — Emilio Fernando Alonso Rubin (@emilio_alonso69) August 28, 2025

gracias christopher, mi salud mejoró y narrar ha sido mi vida, seguiremos mientras haya facultades y salud para hacerlo bien. — Emilio Fernando Alonso Rubin (@emilio_alonso69) August 27, 2025

Alonso, cuya voz ha acompañado momentos icónicos del futbol mexicano, también compartió que ya ha establecido contacto con sus superiores en su trabajo para planear su regreso a los micrófonos.