Netflix ha robado reflectores en el mundo de las transmisiones deportivas al sumar a un narrador estrella de TUDN para relatar la esperada pelea entre Saúl 'Canelo' Álvarez y Terence 'Bud' Crawford, programada para el 13 de septiembre de 2025 en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

Este evento, que será transmitido en vivo a nivel global por la plataforma de streaming, promete captar la atención de millones de fanáticos del boxeo, marcando un antes y un después en la industria al competir directamente con las cadenas tradicionales.

La pelea enfrenta a dos titanes del ring: Canelo contra Crawford. La cartelera incluye combates preliminares de alto calibre, respaldados por una producción de primer nivel que busca redefinir cómo se consumen los eventos deportivos en la era del streaming.

Netflix ha apostado fuerte, no solo por la calidad del evento, sino también por el talento en la cabina de transmisión, buscando conquistar al público latino, donde el boxeo es una pasión cultural arraigada.

¿Quién es narrador de TUDN que comentará la pelea del Canelo a través de Netflix?

El narrador elegido para liderar esta transmisión en español es Carlos Aguilar. El 'Zar del boxeo' cuenta con décadas de experiencia en TV Azteca y Televisa, actualmente TUDN.

Aguilar es una figura emblemática en las narraciones deportivas mexicanas. Su estilo apasionado, análisis preciso y capacidad para transmitir la emoción del ring lo han convertido en un favorito del público hispanohablante.

Además de boxeo, ha cubierto eventos de futbol y otros deportes, consolidándose como una voz versátil y reconocida.

¿Carlos Aguilar se va de Televisa?

La decisión de Aguilar de unirse a Netflix no implica un abandono de TUDN, sino una colaboración puntual.

Según información que circula en la red, el narrador solicitó un permiso especial a Televisa para participar en este evento, manteniendo su compromiso con la cadena.

Esta no es su primera aventura fuera de TUDN; previamente, narró el evento Supernova Orígenes, demostrando su versatilidad y alta demanda.

Aguilar no estará solo en la transmisión. Lo acompañarán Abner Mares, ex campeón mundial, como analista; Lindsay Casinelli en la conducción; y expertos como Claudia Trejos, Raúl Márquez y Ernesto Amador.