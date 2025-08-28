Manuel Francisco dos Santos, mejor conocido como Garrincha, fue considerado el mejor extremo derecho y uno de los mejores regateadores de la historia del futbol, según la FIFA y diversos medios.

A pesar de nacer con una malformación física (su pierna derecha era seis centímetros más corta que la izquierda debido a la poliomielitis), superó las expectativas médicas que le auguraban poco futuro deportivo. Su apodo, "Garrincha", provenía de un pájaro veloz pero poco agraciado, reflejo de su estilo único.

Lee también: Emilio Fernando Alonso reaparece tras haber sido hospitalizado de emergencia

Su carrera comenzó en el Botafogo, donde jugó desde 1953 hasta 1966, ganando tres Campeonatos Carioca y convirtiéndose en ídolo. Pero, sobre todo, tuvo un impacto monumental en el futbol mundial, especialmente con la selección de Brasil, con la que ganó las Copas del Mundo de 1958 y 1962.

En 1958, formó parte de un equipo estelar junto a Pelé, Didí, Vavá y Zagallo, contribuyendo a la primera corona mundial de Brasil. En 1962, con Edson Arantes do Nacimento lesionado, asumió el liderazgo, siendo nombrado mejor jugador del torneo, máximo goleador (compartido) y pieza clave en el bicampeonato.

Su estilo impredecible, con regates desconcertantes, velocidad y centros precisos, lo convirtieron en una figura legendaria. Por ello, causó demasiado revuelo cuando un defensa mexicano fue capaz de nulificar el poder ofensivo de Garrincha.

¿Quién fue el futbolista mexicano capaz de anular a Garrincha?

Fue durante la temporada 1956-1957 del futbol mexicano cuando Guillermo Cañedo acordó con algunos de los mejores equipos del continente armar un pentagonal en México.

En aquel torneo participaron equipos como el Botafogo, River Plate, Zacatepec, Toluca y Guadalajara.

El Rebaño derrochó un gran talento dentro del terreno de juego venciendo al Botafogo que contaba con figuras de la talla de Didí, Zagallo y el propio Garrincha.

Aunque entre los grandes aplaudidos de ese partido fueron Héctor Hernández y Chava Reyes, también robó reflector José Villegas, el lateral que se plantó bien en el campo y fue capaz de anular el estilo impredecible de Garrincha.

El ‘Jamaicon’ fue una pieza fundamental dentro del esquema de las Chivas en la época del 'Campeonísimo'. Con el paso del tiempo, su liderazgo, fuerza y entrega en la zaga se convirtió en una de las grandes leyendas rojiblancas.

En los partidos siguientes los rojiblancos vencieron al River Plate y Toluca, por lo que llegó como campeón matemático a su último partido del torneo.