Durante más de 20 años ha defendido la portería mexicana. En este par de décadas, miles de niños han crecido admirando al ídolo americanista, pero ¿quién es el ídolo del guardameta tricolor?

En una entrevista que dio en 2014 tras su llegada al Málaga de España, Ochoa fue cuestionado por los futbolistas que le generaban admiración en su infancia. Las repuestas de Ochoa fueron bastante peculiares.

“De pequeño tenía (como ídolo) a Adolfo Ríos, portero del América. Ese fue el primero, cuando era pequeñito”, mencionó el portero, que en sus inicios pudo compartir vestidor con el llamado ‘Arquero de Cristo’.

“Luego, el colombiano Óscar Córdoba, Edwin van der Saar, Gianluigi Buffon, Peter Schmeichel. En México, Jorge Campos o en España Santi Cañizarez”, concluyó.

