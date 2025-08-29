Los 10 años que Guillermo Ochoa tuvo que esperar desde su debut en la Selección Mexicana hasta su presentación en una Copa del Mundo se vieron reflejados en las actuaciones del guardameta mexicano en Brasil 2014.

El rostro de la venezolana Eugenia Karolyi totalmente sorprendida de la actuación de ‘Memo’ ante la selección brasileña enmarca a la perfección lo que significó el debut de Ochoa en Mundiales a sus 29 años.

Desde entonces, la Copa del Mundo se ha convertido en las dos semanas en donde el guardameta mexicano se luce frente a todo el planeta. El máximo escenario del futbol mundial es el mismo en donde el tapatío decide mostrar sus mejores atributos.

Lee también Julián Quiñones rompió el silencio luego de que no fue convocado a la Selección Mexicana

Es por ello que su lugar en el Mundial del 2026 puede estar casi asegurado. Si bien, el presente del arquero no es el idóneo, el despliegue de talento en cada justa mundialista es lo hace merecedor de una plaza el próximo año.

A continuación, te presentamos las cinco mejores actuaciones de Guillermo Ochoa en Copas del Mundo

5.- Contra Polonia en Qatar 2022

México debutó en la Copa del Mundo de Qatar 2022 ante uno de los equipos más débiles en la UEFA. La amenaza de Polonia se reducía al atacante Robert Lewandowski, a quién Guillermo Ochoa tuvo que enfrentar desde los 11 pasos.

El entonces delantero del Bayern Múnich se plantó frente al ídolo azulcrema, respiró profundamente y disparó hacia el costado izquierdo de Ochoa. El arquero tricolor identificó la intención de Lewandowski, se recostó sobre ese mismo lado y atajó el tiro penal.

4.- Contra Brasil en Rusia 2018

Brasil eliminó a México en los octavos de final del Mundial de Rusia 2018, sí. El pentacampeón del mundo venció 2-0 al conjunto tricolor y en gran parte esto fue gracias a la actuación de Guillermo Ochoa, quien incluso fue parte del equipo ideal de aquella ronda.

Ochoa soportó la embestida del cuadro brasileño, haciendo atajadas que mantuvieron intacto el arco mexicano. Luego Neymar marcó el primer tanto, el ánimo del tricolor se vino abajo, pero Ochoa siguió firme en el arco nacional. El gol de Roberto Firmino que sentenció el partido cayó al final del encuentro, cuando Ochoa ya lo había dado todo en la cancha.

Lee también ¿Qué porteros mexicanos han parado un penalti durante un Mundial?

3.- Contra Alemania en Rusia 2018

La histórica victoria mexicana sobre Alemania en el Mundial de Rusia 2018 le dio la vuelta al mundo. La selección campeona del mundo caía en su presentación ante el conjunto mexicano. El tanto de Hirving Lozano sesgó la atención de la gran actuación que tuvo Guillermo Ochoa bajo los tres palos.

Alemania disparó nueve veces a puerta y Ochoa logró mantener el arco en cero en la presentación de México en la Copa del Mundo del 2018, la segunda en la carrera del guardameta nacional.

2.- Contra Holanda en Brasil 2014

De lo poco rescatable de México en el partido contra Holanda fue Guillermo Ochoa. La realidad es que en ninguno de los dos goles tuvo mucho que hacer, pero antes de la embestida de la Naranja Mecánica, el tapatío mantuvo el arco imbatido.

Ochoa detuvo un remate a quemarropa en el segundo tiempo, cortesía de Stefan de Vrij, previo al golazo de Wesley Sneijder que empató el marcador. El penal que cobró Klaas-Jan Huntelaar engañó completamente a Ochoa, quien nada pudo hacer para evitar la tragedia.

1.- Contra Brasil en Brasil 2014

El mundo entero conoció a Francisco Guillermo Ochoa Magaña el 17 de junio del 2014 cuando el arquero nacional firmó la que posiblemente sea la mejor actuación en toda su carrera. Ante el país anfitrión y con los ojos del planeta sobre él, el guardameta nacional se lució con atajadas espectaculares que cautivaron a propios y extraños.

Los reflejos de Ochoa quedaron en evidencia. La capacidad de sacar un balón y ahogar el grito de gol es recordada aún como una de las mejores actuaciones en Copas del Mundo. Los seis disparos a puerta de Brasil fueron detenidos y el partido terminó en un espectacular 0-0.