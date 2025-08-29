La Selección Mexicana ha participado en 17 Copas del Mundo, y sus porteros han sido protagonistas en momentos clave.

Desde leyendas pioneras hasta héroes modernos, estos guardametas han defendido el arco tricolor.

Lee también: Claudia Sheinbaum planea regalar su boleto de inauguración del Mundial 2026

Aquí presentamos a los 10 mejores porteros mexicanos en la historia de los Mundiales, destacando su impacto y legado.

¿Quiénes son los mejores porteros mundialistas que ha tenido la Selección Mexicana?

Antonio Carbajal

Conocido como "El Cinco Copas", Carbajal es una leyenda del futbol mundial. Participó en cinco Mundiales (1950, 1954, 1958, 1962, 1966), un récord histórico. Jugó 11 partidos, recibiendo 25 goles, y fue nombrado por la FIFA como el mejor portero de la Concacaf en el siglo XX. Su longevidad lo hace insuperable.

Jorge Campos

Con su estilo excéntrico y uniformes coloridos, Campos destacó en 1994 y 1998 como titular, y estuvo en 2002 como suplente. Entre los cinco mejores porteros en ambos torneos, también contribuyó al título de la Copa Confederaciones 1999. La IFFHS lo ubica como el mejor portero mexicano histórico.

Guillermo Ochoa

Con cinco Mundiales (2006, 2010, 2014, 2018, 2022), Ochoa brilló como titular en las justas de Brasil, Rusia y Qatar. En Brasil 2014, fue de los mejores porteros del torneo, y en Qatar 2022, atajó un penal a Robert Lewandowski.

Pablo Larios

Titular en México 1986, Larios fue clave en la histórica campaña de Cuartos de Final. Enfrentó a potencias como Alemania en penales, jugando los cinco partidos. Jorge Campos lo llamó "mi ídolo y el mejor portero mexicano", destacando su legado en un torneo inolvidable.

Ignacio Calderón

Titular en 1966 y 1970, Calderón fue un pilar del Guadalajara "Campeonísimo". En 1966, cedió su lugar a Carbajal para que completara su récord de cinco Copas. Su solidez y profesionalismo lo hacen un referente de su época.

Óscar Pérez

Con 741 partidos en Liga MX, Pérez fue titular en Corea-Japón 2002 y estuvo en 1998 y 2010. Su agilidad y reflejos lo convirtieron en un ícono, consolidando una carrera de longevidad y consistencia.

Oswaldo Sánchez

Titular en Alemania 2006 y suplente en 1998, Sánchez acumuló 99 partidos con el Tri. Ídolo en Chivas y América, su liderazgo y seguridad bajo los palos lo colocan entre los grandes.

Óscar Bonfiglio

En Uruguay 1930, Bonfiglio fue el primer portero mexicano en un Mundial. Detuvo el primer penal de la historia del torneo ante Argentina, aunque recibió el primer gol mundialista de Lucien Laurent.

Pilar Reyes

Titular en Argentina 1978, Reyes jugó el primer partido y medio hasta que una lesión lo marginó ante Alemania. A pesar de la discreta actuación de México, su presencia en el torneo lo incluye entre los destacados.

Pedro Soto

En Argentina 1978, Soto tomó el arco tras la lesión de Reyes en el segundo tiempo contra Alemania, que hasta ese momento había metido tres goles a México. Pedro Soto entró al arco en la segunda mitad, recibiendo otros tres tantos. Ambos son famosos por la anécdota donde Pilar en el vestuario preguntó a Pedro el marcador final: "Empatamos, me metieron tres a mí y tres a ti". Fue titular ante Polonia.