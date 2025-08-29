Julián Quiñones rompió el silencio luego de que no fue convocado a la Selección Mexicana

La Selección Mexicana tendrá en septiembre un par de compromisos importantes ante Japón y Corea del Sur correspondientes a la Fecha FIFA, ambos servirán de preparación para el Mundial 2026.

Llamó mucho la atención en la lista de convocados de Javier Aguirre varias ausencias con respecto a los que estuvieron en la Copa Oro. Guillermo Ochoa, Julián Araujo y Julián Quiñones, faltaron en la cita del tricolor.

¿Qué dijo Julián Quiñones tras no ser convocado por México?

Julián Quiñones es uno de los jugadores mexicanos que mejor momento atravesó la temporada pasada. El exjugador del América se convirtió en el goleador del Al Qadisiyah, peleando de tú a tú con Cristiano Ronaldo por el título de goleo de la Saudi Pro League.

Sin embargo, todo parece indicar que pese a lo que ha mostrado en el futbol mexicano y el árabe no es suficiente para convencer a Javier Aguirre, quien no le tiene mucha confianza.

La gran muestra de ello es que en la pasada Copa Oro decidió excluir al colombiano naturalizado en los últimos partidos, que los tuvo que vivir desde las gradas de los estadios.

Incluso se manejó la versión de que existieron algunos roces entre el futbolista y el entrenador nacional, por lo que su relación es nula y prácticamente estaría sentenciado en el Tricolor.

Julián Quiñones, durante un partido de la Selección Mexicana. Foto: Imago7

Apenas un día después de que se supo que Julián Quiñones no fue parte de la convocatoria de México para la Fecha FIFA de septiembre, el delantero lanzó un mensaje en sus redes sociales.

“Mañana otro reto con esta camiseta y con el doble de compromiso que la temporada pasada", posteó Quiñones, quien debutará en la nueva temporada son su equipo en el choque ante el Al-Najma SC.

Pese a que vive un gran momento en lo futbolístico, se ve complicado que el vasco Aguirre vuelva a contemplar a Quiñones de cara al Mundial 2026, aunque falta mucho y podría hacerlo cambiar de opinión con sus actuaciones.