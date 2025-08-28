Javier Aguirre dio a conocer la lista de jugadores que jugarán ante Japón en el Alameda County Stadium de Oakland el 6 de septiembre y contra Corea del Sur tres días después en Tennessee, todo como parte de la Fecha FIFA.

Entre las grandes sorpresas están el regreso del Chucky Lozano y Diego Lainez, quienes tendrán una nueva oportunidad en el Tricolor. Brilla por su ausencia el goleador del Al Qadisiya: Julián Quiñones.

¿Por qué no convocaron a Julián Quiñones?

La exclusión de Julián Quiñones en la Selección Mexicana ha generado muchas especulaciones. El colombiano naturalizado mexicano es uno de los goleadores de la Saudi Pro League, pero ni con eso ha logrado hacerse de un lugar en el cuadro nacional.

Uno de los puntos que pudo influir en la decisión de Javier Aguirre para no llamar a Julián es el hecho de que recién comenzó el torneo en el futbol árabe, donde le equipo del canterano de Tigres no ha debutado.

Otras versiones apuntan a que el Vasco ya habría borrado al bicampeón con América y Atlas, debido a que se habla de que en Copa Oro tuvieron varias fricciones e incluso Quiñones fue enviado a las gradas en varios partidos.

Julián Quiñones, durante la Copa Oro 2025. Foto: Imago7

Al parece Aguirre no le ha encontrado una posición al atacante, quien claramente no se siente cómodo y está lejos de repetir en el Tri lo que ha demostrado semana a semana en clubes.

Hasta el momento no hay información del porqué de la exclusión, lo que es un hecho es que perderse la Fecha FIFA con México podría alejar del Mundial de Julián Quiñones, quien se naturalizó apuntando a ese torneo.

Por su parte, Aguirre sí contempló a otro naturalizado: Germán Berterame, que en el microciclo parce que convenció a Javier y le dará una oportunidad de mostrarse para ver si está en condiciones de ir a la Copa del Mundo.