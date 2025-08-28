Javier Aguirre está definiendo su lista de convocados para el próximo año, donde la Selección Nacional buscará hacer historia en el Mundial 2026, que será organizado por México, Estados Unidos y Canadá.

El Vasco ha dicho que tiene pocas dudas de cara a la Copa del Mundo, pero en las últimas Fechas FIFA algunos tienen posibilidades de convencerlo. Para los partidos ante Japón y Corea del Sur sorprendió con varios nombres que fueron contemplados.

¿Cuál es el último partido de Chucky Lozano con México?

Chucky Lozano fue por muchos años el gran emblema de la Selección Mexicana. Mucho tiene qué ver el hecho de que fue él el autor del gol de la histórica victoria ante Alemania en Rusia 2018.

Sin embargo, el ahora jugador del San Diego FC de la MLS estaba borrado, lo que hacía suponer que las opciones de verlo en la Copa del Mundo de 2026 eran prácticamente nulas.

Uno de los factores para que fuera descartado por bastante tiempo en el Tri se debió a una indisciplina y a varias actitudes que tuvo durante una concentración, lo que le valió ser vetado.

No obstante, parece que el Vasco Aguirre decidió darle una nueva oportunidad de reivindicarse a Lozano, debido a que regresa al combinado nacional luego de poco más de un año de no hacerlo.

En la Final de Concacaf Nations League ante Estados Unidos fue el último partido de Chucky Lozano con la Selección Mexicana. Foto: Especial

Cuando el equipo todavía estaba bajo el mando Jaime Lozano, Hirving Lozano recibió su última convocatoria para encarar la Concacaf Nations League. El 25 de marzo de 2024, en la Final ante Estados Unidos, el Chucky se pudo por última ocasión la playera del Tricolor.

En ese partido México fue exhibido por el cuadro de las Barras y las Estrellas con un contundente 2-0, que le valió el cargo al Jimmy. Después de eso trascendió el berrinche que hizo Lozano durante un vuelo de avión que le valió ser excluido de la Selección Mexicana.

Esta es una nueva oportunidad para que Chucky Lozano intente convencer a Javier Aguirre de que puede aportar algo en el cuadro verde, tomando en cuenta que atraviesa un gran momento en la MLS.