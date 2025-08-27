Jorge Campos es considerado por muchos el mejor portero en la historia de México. El Brody ganó fama y reconocimiento con los Pumas, lo que lo llevó a la Selección Mexicana. Bajo el mando de Miguel Mejía Barón se dio a conocer en el Mundial de Estados Unidos 94.

Sus coloridos uniformes y espectaculares atajadas lo pusieron en el radar del mundo, por lo que posterior al torneo comenzó a codearse con futbolistas de la élite. El ahora comentarista de TV Azteca disputó también la Copa del Mundo de Francia 98 y fue banca en Corea-Japón 2002.

Lee también Copa del Mundo: ¿Cómo marchan las Eliminatorias de la Conmebol de cara al próximo Mundial?

¿Cómo fueron las atajadas de Jorge Campos en los Mundiales?

Jorge Campos fue titular en dos Copas del Mundo, donde sacó en más de una ocasión de apuros a la Selección Mexicana. El Brody tuvo intervenciones que mantuvieron vivas las aspiraciones del Tri en las respectivas competencias.

En De10 Sports nos dimos a la tarea de elegir las diez mejores atajadas del Inmortal en Estados Unidos 94 y Francia 98. Todas ellas marcaron el rumbo del cuadro nacional, debido a que las realizó cuando el partido todavía no estaba definido.

Tras perder ante Noruega en el primer partido de EU 94, México estaba obligado a vencer a Irlanda. Una de las jugadas que puso en jaque a Jorge Campos fue un remate incómodo de Andy Townsend, que gracias los reflejos del portero pudo evitar el gol.

En ese mismo partido John Sheridan aprovechó una desconcentración de la zaga nacional y quedó mano a mano al Brody, aunque su intento de picar el esférico fue detenido con la elasticidad del oriundo de Guerrero.

Con el 0-0 en el marcador en el enfrentamiento contra Italia, Nicola Berti quedó mano a mano frente a Jorge campos, quien con un soberbio achique lo dejó sin ángulo y frenó su remate con la pierna derecha.

Jorge Campos le sacó un gol cantado a Andy Townsend en el México vs Irlanda.

John Sheridan trató de sorprender a Jorge Campos con un globito en el México vs irlanda.

Jorge Campos le ganó un mano a mano a Nicola Berti en el Italia vs México.

Nasko Sirakov trató de picarle el esférico a Campos en Octavos de Final entre México y Bulgaria.

Jorge Campos puso a soñar a México al detener el primer penalti de Krassimir Balakov.

Jong Soo Ko casi aumenta la ventaja para Corea del Sur, pero el portero mexicano no evitó.

El Brody le detuvo un cañonazo a Marc Wilmots durante el Bélgica vs México.

Tras un error de Claudio Suárez, el balón casi entra en la meta de Campos por un cabezazo de Dennis Bergkamp.

El Inmortal le ganó un mano a mano a Jurgen Klinsmann en el México vs Alemania de Francia 98.

El potente disparo de Michael Tarnat fue detenido por Jorge Campos con un soberbio manotazo.



















En Octavos de Final ante Bulgaria, Campos tuvo dos atajadas más que importantes. Cuando el partido estaba cerca de concluir y predominaba el empate, Nasko Sirakov quedó solo ante la meta tricolor y picó el balón, pero Jorge con una estirada evitó el 1-2. En la tanda de penaltis detuvo el primero de Krassimir Balakov.

Ya en Francia 98, más consolidado, Campos demostró sus dotes en la portería ante Corea del Sur. Cuando México estaba abajo en el marcador, el guardameta le sacó un gol cantado a Jong Soo Ko, que había sacado un riflazo.

Ante Bélgica el inicio del partido fue complejo, sobre todo porque los defensas nacionales no podían contener a Marc Wilmots. En un rebote dentro del área sacó un zapatazo que Jorge contuvo y evitó el gol.

Frente a Países Bajos el partido se tornó cuesta arriba para la Selección mexicana, que en los primeros minutos estaba ya perdiendo 2-0. El nerviosismo fue tal que Claudio Suárez se equivocó en una salida al tratar de pasar el balón y éste pegó en la cabeza de Dennis Bergkamp. Jorge se exigió y cerca de la línea de gol frenó el balón.

Jorge Campos se despidió de los Mundiales con un par de intervenciones monumentales ante Alemania en Octavos de Final. Primero evitó que los alemanés abrieran el marcador al ganarle un mano a mano a Jurgen Klinsmann. Posteriormente frenó un cañonazo desde fuera del área de Michael Tarnat.