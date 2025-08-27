Edson Álvarez estaba llamado a convertirse en el principal emblema mexicano en el futbol de Europa. Se presupuestaba que su estancia en el West Ham sólo fuera una escala antes de llegar a un equipo más importante, pero no fue así.

El Machín fue descartado por el entrenador de los Hammers y tuvo que buscar equipo de emergencia. El Fenerbahce de José Mourinho lo fichó, aunque una declaración reciente del técnico luso no le augura un buen futuro al actual capitán de la Selección Mexicana.

¿Qué dijo Mourinho de Edson Álvarez?

La semana pasada se confirmó que Edson Álvarez jugará en el Fenerbahce. La temporada pasada el club turco quedó en segundo lugar, por lo que el objetivo será pelear por el título.

Uno de los atractivos para el mexicano fue la posibilidad de jugar Champions League, aunque estaban perdiendo el boleto en el Playoff ante el Ajax, por lo que se deberían de conformar con la Europa League.

Pese a que hay expectativas de que el Machín se consolide en el equipo, parece que le va a costar mucho trabajo, porque primero deberá convencer a José Mourinho que tiene calidad para estar en su plantilla.

Edson Álvarez fue presentado la semana pasada como refuerzo del Fenerbahce. Foto: Especial

Esto se debe a que el estratega luso señaló que no está a gusto con los refuerzos que llegaron al Fenerbahce, debido a que algunos llegaron bastante tarde, otros simplemente no los pidió él y reclamó que no hicieron la lucha por contratar a Marco Asensio y Andriy Lunin.

"Los jugadores que fichamos el domingo llegaron tarde. Creo que hay jugadores que no están en la lista. Creo que también debo decir que el Fenerbahce no tiene una plantilla potencial.

"No creo que se haya hecho ningún esfuerzo extra para conseguir estos fichajes. Si la Champions fuera el objetivo principal de nuestro club, creo que algo habría pasado con los nuevos fichajes para los partidos ante Feyenoord o Benfica”, comentó.