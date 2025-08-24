La llegada de al Fenerbahçe de Turquía despertó la inquietud por parte de la prensa turca, que de inmediato fue a encarar al técnico portugués José Mourinho sobre la actualidad del capitán de la Selección Mexicana.

Previo a la victoria (3-1) sobre el Kocaelispor en la segunda fecha de la Süper Lig, ‘The Special One fue interrogado sobre la participación de Álvarez y el maliense Nene Dorgeles. Fiel a su estilo, Mourinho fue tajante con su respuesta:

“No tiene sentido hablar de esto porque, de todas formas, Edson no está en condiciones de estar en la convocatoria. Nene llegó hace dos días y estará en el banquillo. Así que no tiene sentido hablar de ello”, reveló el técnico luso.

Álvarez llegó al Fenerbahçe en calidad de préstamo por un año con opción a compra, una vez que el West Ham decidió que el mediocampista mexiquense no entraba en planes para la temporada 2025/26. El capitán del tricolor arribó apenas el viernes a Turquía.

