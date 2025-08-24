La transmisión del partido entre Cruz Azul y Toluca la noche del sábado despertó cierta inquietud entre un sector de televidentes. La figura más polémica de Televisa, cadena que transmite a La Máquina, no apareció en los comentarios del partido, como lo hace de forma habitual.

David Faitelson ha cazado en fechas recientes las irregularidades de la gestión de Iván Alonso como director deportivo del conjunto celeste. Esto le habría costado al periodista su lugar en la mesa de comentaristas para la transmisión del duelo celebrado en Ciudad Universitaria.

Usuarios en redes sociales comenzaron a cuestionarse si Faitelson está vetado de las transmisiones de Cruz Azul debido a sus publicaciones en X. No existen pruebas del supuesto veto, por lo que habrá que esperar al siguiente encuentro del cuadro capitalino por las pantallas de Televisa para descubrir si tienen alejado o no a Faitelson de Cruz Azul.