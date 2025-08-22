Guillermo Ochoa tiene las horas contadas para encontrar equipo. La próxima semana se cierran los registros en el mercado de fichajes y de no encontrar acomodo en algún club, sería su adiós al Mundial 2026.

Javier Aguirre le dijo a Paco Memo que cuenta con él para la Copa del Mundo, pero su convocatoria a la Sección Mexicana dependerá de la actividad que tenga de aquí a la inauguración en el Estadio Azteca.

¿Memo Ochoa estuvo con Alejandro Fernández?

El próximo 1 de septiembre termina la ventana de fichajes de verano y Guillermo Ochoa no ha encontrado equipo. Se ha ofrecido en dos equipos de Segunda División, pero le cerraron la puerta.

En México intentó con clubes importantes, entre los que estaba Chivas, pero tampoco tuvo una respuesta positiva. Lo mismo pasó cuando buscó alguna posibilidad en la MLS.

Se manejó la posibilidad de que Mazatlán era uno de los realmente interesados en contratarlo, pero Paco Memo consideró que no era una buena opción. Incluso, manifestó su deseo de mantenerse en Europa.

Guillermo Ochoa y Andrés Guardado estuvieron en el concierto de Alejandro Fernández en el Festival Starlite Occidente de Marbella. Foto: Especial

Pese a que el tiempo se agota, parece que no tiene muy preocupado al guardameta nacional, debido a que se tomó un tiempo para visitar a uno de los cantantes más famosos de México.

Ochoa, junto a su esposa Karla Mora y Andrés Guardado, estuvieron presentes en el concierto de Alejandro Fernández en Marbella, España, donde pudieron convivir con el Potrillo y hasta se tomaron una foto.

Guardado ya se encuentra retirado del futbol y, de no colocarse en alguna escuadra en los próximos días, parece que será el camino que deberá seguir Guillermo Ochoa, que a sus 40 años, luce complicado que un equipo importante apuesta por el y, por ende, se perdería la posibilidad de estar en su sexto Mundial.