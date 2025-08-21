A menos de un año para que inicie el Mundial 2026, más de uno comienza a realizar sus pronósticos de qué jugadores serán los elegidos por Javier Aguirre en la lista final de convocados a la Selección Mexicana.

En caso de aparecer, uno de los que seguramente generará mucha polémica es el nombre de Guillermo Ochoa, que a sus 40 años estará en su sexta Copa del Mundo. De momento, luce complicado que sea contemplado, ya que no ha encontrado equipo y tiene sólo la próxima semana para hacerlo.

Lee también El Salvador y Mágico González eliminaron del Mundial de España 82 a Hugo Sánchez y México

¿García Aspe quiere a Memo Ochoa en el Mundial?

Pese a que muchos no quieren que Guillermo Ochoa esté en el Mundial 2026 que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá, hay quienes respaldan el posible llamado del portero.

Uno de ellos es Alberto García Aspe, que por mucho tiempo fue capitán de la Selección Mexicana. El tres veces mundialista considera (Estados Unidos 94, Francia 98 y Corea-Japón 2002) que Paco Memo se ganó ese llamado, pese a que ya va de salida.

Incluso el canterano de Pumas recordó que él vivió una situación similar en 2002, ya que su convocatoria por el Vasco Aguirre fue bastante cuestionada, debido a que no estaba en su mejor nivel. Recordó que hizo más fuera de la cancha, como soporte de los inexperimentados.

“No es homenaje, es algo que se ha ganado. Por algo lleva cinco Mundiales, ¿no? hoy si sigue (Ochoa) participando en algún equipo y tiene actividad, con la experiencia que él tiene, ¿sabes lo que le puede transmitir a los chavos? aunque no juegue.

“A mí me tocó en 2002, por una lesión, por una operación perdí el puesto como titular, pero tuve que participar desde otro lado para apoyar a los que iban a jugar su primer Mundial", comentó para Marca.