Gilberto Mora es la sensación en el futbol mexicano. El jugador de Xolos fue la gran sorpresa de Javier Aguirre en la pasada Copa Oro, donde incluso pudo participar en la Final ante Estados Unidos, misma que ganaron.

A sus 16 años el mediocampista ha demostrado que pese a tener poca experiencia en Primera División tiene calidad de sobra para ser seleccionado. Incluso, a finales del próximo mes disputará su primer Mundial.

¿Gilberto Mora va al Mundial?

Todo parece indicar que Gilberto Mora es uno de los inamovibles de Javier Aguirre para el Mundial 2026. Sin embargo, el canterano del Tijuana se perderá los partidos frente a Japón y Corea del Sur de la Fecha FIFA de septiembre.

Pero no se debe a que el Vasco no lo quiera llamar, sino más bien a que lo ‘prestó’ a la Sub 20, que en los últimos días de septiembre va a encarar la Copa del Mundo de la categoría.

Gil Mora fue llamado por Eduardo Arce, quien lo ve como uno de sus principales jugadores para encarar el torneo en Chile, donde México se va a enfrentar a Brasil, Marruecos y España.

Por otra parte, Elías Montiel, Alexei Domínguez, Amaury Morales, Hugo Camberos, ya jugadores consolidados en la Liga MX con sus respectivos clubes también fueron solicitados por el estratega. Obed Vargas del Seattle Sounders y César Garza del Dundee de Escocia, elementos que militan en el extranjero fueron convocados.

Los convocados del Tri Sub 20