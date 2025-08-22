Imaginar a la selección de Argentina de Lionel Messi siendo eliminados de una eliminatoria para un Mundial es imposible. Lo mismo sucede con el Portugal que por varios años ha sido comandado por Cristiano Ronaldo.

No obstante, pese a que Hugo Sánchez es la máxima figura del futbol mexicano, el delantero del Real Madrid se quedó en la orilla de una Copa del Mundo no sólo en una, sino en dos ocasiones: España 82 e Italia 90.

¿Por qué Hugo Sánchez no jugó dos Mundiales?

Hugo Sánchez, con apenas 20 años, disputó su primer Mundial en Argentina 78, donde vivió una experiencia bastante amarga, ya que México registró su peor actuación al ser goleado en los tres partidos.

La promesa de los Pumas se convirtió en una realidad años después, por lo que se esperaba que fuera el líder del cuadro nacional, ya que había fichado con el Atlético de Madrid, donde comenzaba a dejar buenas impresiones.

Justamente la Copa del Mundo de 1982 sería en España, por lo que Hugol se sentiría cómodo. Lamentablemente para el delantero se consumó el segundo fracaso con la playera verde, debido a que no pudieron con Honduras y El Salvador en la eliminatoria.

Luego de que pasó sin pena ni gloria con la Selección Mexicana en México 86, llegaría una nueva oportunidad para Hugo Sánchez en Italia 90, al que llegaría como uno de los atacantes más letales del mundo y Pentapichichi en España.

Hugo Sánchez, durante uno de los partidos que disputó con México en un Mundial. Foto: @hugosanchez_9

Una vez más se frustró el deseo del ariete del Real Madrid, ya que debido al polémico tema de los ‘Cachirules’ la FIFA castigó a la FMF y no pudo participar en el Mundial de Italia 90.

Cuatro años después llegaría la triste despedida de Sánchez Márquez de la Copa del Mundo, donde se negó a entrar en Octavos de Final ante Bulgaria, concretándose la eliminación tricolor en penaltis.

En los tres Mundiales que disputó Hugo Sánchez con México jugó ocho partidos y apenas pudo marcar un gol. Su registro queda muy lejos de las marcas que consiguió como delantero del Real Madrid.