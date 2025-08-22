Hace unos días en redes sociales se reveló la playera de local que México usará durante su participación en el Mundial de 2026, que organizará junto a Estados Unidos y Canadá.

La nueva indumentaria es un claro homenaje a la que portaron en la Copa del Mundo de Francia 98, aunque con algunas modificaciones. La casaca ha dividido opiniones entre los aficionados mexicanos.

Lee también El Salvador y Mágico González eliminaron del Mundial de España 82 a Hugo Sánchez y México

¿Cómo es la playera de México para Mundial 2026?

En Francia 98 la Selección Mexicana portó un uniforme que agradó mucho a los fanáticos, ya que estaba decorado con un enorme Calendario Azteca en la parte frontal de la playera.

Luego de que se filtrara la que supuestamente sería la indumentaria de México en el Mundial 2026 (basada en la que portaron en Argentina 78), los aficionados la reprobaron por completo, lo que orilló a directivos de la FMF a buscar un nuevo diseño.

Inspirada en la casaca que usaron futbolistas como Matador Hernández, Cuauhtémoc Blanco y Ramón Ramírez en 1988, Adidas, marca que patrocina al Tri, decidió cambiar por completo la forma del jersey que estrenarán el próximo año.

Recién salieron a la luz más detalles de la elástica nacional. En vez de tener el rostro de Tonatiuh incluyeron en la parte frontal el símbolo mexica del Ollin. Muchos esperaban que el número tapara el escudo nacional que está en el centro, pero al parecer irá a la derecha debajo del logo de la marca alemana.

En la parte de la nuca de la playera se puede leer la frase: "Somos México". Foto: Especial

El tono es un verde más claro al que se notan en las imágenes de internet, el cuello será bicolor en blanco y rojo en V. las características líneas blancas de Adidas estarán en los hombros como es una tradición.

La parte trasera tiene exactamente el mismo diseño que se ve en la parte de enfrente de la prenda. El nuevo detalle que se nota en la parte de la nuca es que tiene la frase: “Somos México”.

Será en noviembre próximo cuando la playera de México que usará en el Mundial 2026 salga a la venta en las diferentes tiendas oficiales y en la página oficial de la marca alemana.