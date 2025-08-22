Tomás Boy siempre se caracterizó por tener un carácter duro. Por algo le ganó el gafete de capitán a Hugo Sánchez en la Selección Mexicana para el Mundial de México 86, lo que ocasionó fricciones entre los emblemas del equipo.

Como entrenador y analista de televisión no cambió absolutamente nada su manera de ser, siempre fue directo y firme con sus pensamientos, por lo que se ganó el respeto de todo el medio futbolístico.

Lee también Alberto García Aspe defendió a Memo Ochoa y lo quiere en el Mundial: "No es homenaje, se lo ganó"

¿Por qué Tomás quería golpear a David Medrano?

Tomás Boy tuvo más de un encontronazo con jugadores, entrenadores y hasta con periodistas. A uno de los que le tocó padecer la furia del Jefe fue David Medrano, reportero de TV Azteca.

Medrano recordó la vez que durante la cobertura del Mundial de Alemania 2006 le llegó un recado de que Boy lo estaba buscando, ya que quería arreglar algunos asuntos con el comentarista de cancha.

Medrano Félix aseguró que tomó las cosas con calma y hasta se engalló, alegando que no era el único personaje que quería encararlo, por lo que prefirió no ponerle mucha atención al asunto.

"En el Mundial de Alemania 2006 yo fui con TV Azteca y el Jefe me parece que con ESPN o alguna otra cadena. Estando yo en la cobertura de la Selección cuando los eliminan, me encuentro a Don Emilio Fernando Alonso y a Don Adán Vega Barajas en Munich. Me dicen: '¡Cuídate, David, que el Jefe te anda buscando para partirte la madre!'.

“Pregunté qué pasó y no me dijeron gran cosa, les dije a ellos que le dijeran a Tomás que se formara, porque había varios que me la querían partir", recordó en YouTube.

David Medrano, durante la cobertura del Mundial de Alemania 2006 con TV Azteca. Foto: Especial

Sin embargo, David Medrano señaló que no pasó mucho tiempo para ver a lo lejos la figura de Tomás Boy, quien se acercaba peligrosamente a él. Con los nervios de punta, Medrano hizo como que no lo vio hasta que escuchó un tremendo grito.

"Voy caminando con Emilio y Adán y, como si lo hubieran hecho adrede, ahí viene Tomás Boy con esa forma tan peculiar que tenía de caminar. Lo vi y dije: '¡Ya valió madres!', hasta Emilio y Adán se hicieron para un lado. Cuando pensaban que se me dejaba venir a los golpes, el Jefe me grita: 'Medrano' y que me da tremendo abrazo. Así era Tomás", contó David Medrano.