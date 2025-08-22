El mediocampista mexicano Edson Álvarez está a punto de concretar su traspaso al Fenerbahçe de la Superliga turca, tras dos temporadas con el West Ham en la Premier League inglesa.

Sin embargo, esta decisión no ha sido bien recibida por Ricardo La Volpe, extécnico de la Selección Mexicana, quien calificó el movimiento como un retroceso en la carrera del jugador de 27 años de edad.

En una reciente entrevista con Claro Sports, La Volpe expresó su preocupación por la elección de Álvarez de unirse a un equipo de la Liga turca, a la que considera “mucho más inferior” en comparación con las principales competencias europeas.

¿Qué fue lo que dijo Ricardo La Volpe sobre la llegada de Edson a Turquía?

“No vas a comparar una Liga con la otra, respeto a Turquía, es otra Liga, una Liga mucho más inferior. Los grandes jugadores se van a Inglaterra, Francia, España, Italia. Dependiendo a dónde vas a jugar y a qué equipo vas a jugar”, afirmó el ‘Bigotón’.

A pesar de que el Fenerbahçe es un club competitivo que participa en torneos europeos, como la Champions League, La Volpe insiste en que la calidad de la Superliga turca no está a la altura de Ligas como la Premier League, LaLiga, Serie A o Ligue 1.

“Yo a Turquía no la tengo como ‘uff’, más allá que es un gran equipo que va a estar en la Champions. Son Ligas que no están a la altura de Inglaterra, de Italia, mismo Francia, mismo España”, señaló.

El extécnico consideró que el nivel competitivo de la Liga turca podría limitar el desarrollo de Álvarez, quien busca mayor continuidad en Europa tras un paso irregular por el West Ham. Sin embargo, no todo es negativo en la opinión de La Volpe.

El argentino destacó un aspecto positivo: la oportunidad de trabajar bajo las órdenes de José Mourinho, actual entrenador del Fenerbahçe. La Volpe cree que Mourinho, conocido por su meticulosidad táctica, podría pulir detalles en el juego de Álvarez.

“Puede mejorar en recibir de espalda. No sabe lo que es un perfil orientado, me extraña que a su edad no sepa. Yo lo tuve más como central y yo le hablé como referencia de un Rafa Márquez. Está a una edad que todavía con un buen técnico de esos que son muy detallistas puede aprender”, comentó.