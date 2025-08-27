México se alista para ser una de las sedes clave en el camino hacia el Mundial 2026, que se disputará en territorio tricolor además de Estados Unidos y Canadá.

Según información de TUDN, los partidos de repechaje intercontinental, que definirán los últimos boletos para la Copa del Mundo, ya tienen fechas tentativas y estadios designados en territorio mexicano.

Aunque la FIFA aún no ha confirmado oficialmente esta información, las ciudades de Monterrey y Guadalajara emergen como las anfitrionas de estos cruciales encuentros.

¿Cuáles serían la fechas en las que se disputaría el repechaje rumbo al Mundial de 2026?

El Estadio BBVA, hogar de los Rayados de Monterrey, será uno de los escenarios principales. Este coloso está programado para albergar una semifinal el jueves 26 de marzo de 2026, seguida de una final el domingo 29 de marzo del mismo año.

Por su parte, el Estadio Akron en Zapopan, Jalisco, casa de las Chivas, será el otro recinto elegido.

Aquí se disputaría una semifinal el viernes 27 de marzo y una final el lunes 30 de marzo.

Estos partidos representan una oportunidad única para que los aficionados mexicanos vivan de cerca la emoción de los duelos que definirán a los últimos clasificados al Mundial.

El repechaje intercontinental reunirá a seis equipos que competirán por los codiciados boletos.

Según el formato, dos equipos estarán preclasificados directamente para las finales, mientras que los cuatro restantes se enfrentarán en las semifinales para ganarse un lugar en los duelos decisivos.

Este sistema garantiza un alto nivel de competencia, ya que los conjuntos participantes llegarán con medio boleto asegurado tras sus respectivas eliminatorias continentales.

La elección de Monterrey y Guadalajara como sedes no es casualidad. Ambas ciudades cuentan con estadios modernos y una gran tradición futbolística, además de una infraestructura capaz de recibir a miles de aficionados y cumplir con los estándares de la FIFA.

-ESTADIO BBVA

Jueves 26 de marzo (Semifinal)

Domingo 29 de marzo (Final)

-Estadio AKRON