El exentrenador serbio Bora Milutinovic visitó ayer martes la concentración de la Selección Mexicana de futbol en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), ubicado al sur de la capital mexicana.

La visita reunió al experimentado técnico con el actual seleccionador, Javier Aguirre, y su auxiliar, Rafael Márquez, en un ambiente de camaradería que refleja la unión del pasado y presente del futbol mexicano.

En imágenes y videos difundidos por el equipo de prensa del Tri, se apreció a Milutinovic, de 80 años, compartiendo momentos con el cuerpo técnico y jugadores.

¿Cómo fue la visita de Bora Milutinovic en la concentración del Tricolor?

Durante la convivencia, el serbio recibió algunas prendas de la Selección Mexicana de manos de Aguirre, un gesto que subraya la conexión histórica entre ambos.

Milutinovic, quien dirigió a México en el Mundial de 1986, fue el mentor de Aguirre, entonces jugador, en aquella Copa del Mundo donde la Selección Nacional fue anfitriona por segunda vez en la historia de la justa mundialista.

La visita ocurrió en el segundo día del 'miniciclo', en el que Aguirre trabaja exclusivamente con futbolistas de la Liga MX.

Este encuentro forma parte de los preparativos para el Mundial 2026, que México coorganizará con Estados Unidos y Canadá.

Milutinovic, conocido también por su trayectoria dirigiendo a selecciones como Costa Rica, Honduras, Estados Unidos y Nigeria en Copas del Mundo, ha expresado su confianza en el proyecto de Aguirre.

El técnico internacional Bora Milutinovic visitó la práctica de ⁦@miseleccionmx⁩ 🇲🇽 pic.twitter.com/jrM9qB4wPG — Adolfo Peñaloza (@Adolfo_Penaloza) August 26, 2025

En julio pasado, durante un reconocimiento en Guadalajara —una de las tres sedes mexicanas del próximo Mundial, junto a Ciudad de México y Monterrey—, el serbio afirmó: "Los jugadores mexicanos tienen cualidades técnicas y tácticas. Javier sabe con precisión qué debe hacer para explotarlas".

El ‘Vasco’ ha reconocido en varias ocasiones la influencia de Milutinovic en su carrera. Este respaldo cobra relevancia en un contexto donde México busca superar su mejor desempeño histórico en un Mundial: los Cuartos de Final alcanzados en 1970 y 1986, ambos como anfitrión.

Milutinovic, quien también ha fungido como directivo, dejó un mensaje de optimismo sobre el futuro del Tri. Su visita no solo sirvió para motivar al equipo, sino también para recordar la importancia de la preparación en un torneo que será histórico para México.

Mientras el CAR vibraba con la presencia del serbio, los jugadores continuaron su trabajo bajo la dirección de Aguirre, enfocados en construir un equipo competitivo que haga soñar a la nación con un logro sin precedentes en 2026.