La Selección Mexicana no tiene una buena relación con los penaltis. En más de una ocasión, ese tipo de definiciones han sido el motivo para que el cuadro nacional quede eliminado de un torneo importante.

En dos ocasiones el equipo tricolor ha quedado fuera de un Mundial tras los disparos desde los once pasos. La primera ocasión fue en México 86, donde fallaron Fernando Quirarte y Raúl Servín ante Alemania. Frente a Bulgaria en Estados Unidos, Alberto García Aspe, Marcelino Bernal y Jorge Rodríguez no pudieron con la presión.

¿Qué porteros mexicanos detuvieron penalti en un Mundial?

México puede presumir que a lo largo de su historia han surgido grandes porteros. La lista es interminable, pero destacan nombres como los de Antonio ‘Tota’ Carbajal, Pablo Larios, Jorge campos, Óscar ‘Conejo’ Pérez y Guillermo Ochoa.

Sin embargo, pocos de ellos tuvieron la posibilidad de convertirse en héroes del cuadro nacional en una Copa del Mundo. Sobre todo, al momento de estar frente a frente a un rival durante un penalti.

En las participaciones de México en el Mundial, únicamente tres guardametas han sido capaces de parar un penalti durante el torneo de la FIFA. Uno de ellos fue en la definición del partido desde los once pasos.

El primer meta que logró atajar una pena máxima en el Mundial fue Óscar Bonfiglio. Dicha hazaña la logró en la primera edición en Uruguay 1930 en el tercer partido ante Argentina.

Jorge Campos le detuvo un penalti a Krasimir Balakov en Estados Unidos 94. Foto: Especial

Ese duelo fue polémico porque se marcaron cinco penaltis. El mexicano evitó que la derrota (6-3) fuera más holgada al frenar el disparo de Fernando Paternoster. Cabe destacar que este fue el segundo detenido en la historia del torneo; previamente el francés Alex Thépot lo hizo ante chile.

No fue hasta Estados Unidos que la Selección Mexicana vio a un portero frenar una nueva pena máxima. Luego del empate 1-1 en Octavos de Final, México se jugó el pase contra Bulgaria en penaltis.

Luego de que Alberto García Aspe erró el primero del Tri, Jorge Campos detuvo el remate de Krasimir Balakov. En los demás no pudo hacer nada y se concretó la eliminación.

Para Qatar 2022 Guillermo Ochoa tenía la responsabilidad de evitar la derrota ante Polonia. Robert Lewandowski se paró frente al balón y sacó un tiro cruzado que Paco Memo alcanzó a frenar.