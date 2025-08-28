Una luz de esperanza se ha encendido para Guillermo Ochoa, arquero mexicano, quien ha sufrido en el reciente mercado de fichajes para encontrar equipo.

Luego de semanas de incertidumbre, en las que recibió múltiples negativas tanto en el Viejo Continente como en la Liga MX para continuar su carrera, incluso al extremo de considerar jugar en la Liga de Expansión MX, aunque de momento luce bastante lejana esa posibilidad

El panorama parece haber cambiado para el exjugador del América, luego de darse a conocer el interés del Burgos, equipo de la Segunda División de España, que tendría negociaciones iniciadas para sumar al mexicano al proyecto.

Según información de César Merlo, Ochoa Magaña, quien se encuentra como agente libre tras su paso por el AVS de Portugal, estaría cerca de asegurar su continuidad en tierras europeas, aunque de momento no se ha revelado el nombre del club

Merlo, conocido por su experiencia en las transferencias del futbol internacional, agregó que todavía no hay un arreglo para sumar al guardameta de 40 años de edad, quien sueña con llegar a la Copa del Mundo de 2026 con la Selección Mexicana.

Luego de dos fechas en LaLiga Hypermotion, el posible nuevo equipo del mexicano se encuentra en la cuarta posición, detrás de Racing Santander, Sporting de Gijón y Real Valladolid.

El último partido de Guillermo Ochoa en Europa fue el 17 de mayo de 2025, cuando jugó con el AVS Futebol SAD en la Primeira Liga de Portugal. En ese encuentro, su equipo fue derrotado 0-3 ante el Moreirense, lo que los obligó a disputar un partido de promoción para evitar el descenso.

Cabe destacar que el tiempo se ha convertido en un enemigo de Guillermo Ochoa, debido a que será el próximo domingo 1 de septiembre cuando se cierren los registros de la ventana de fichajes de verano.