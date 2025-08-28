El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y nadie se lo quiere perder. Todos los futbolistas están mostrando sus mejores cualidades en el terreno de juego para ser contemplados por sus respectivos entrenadores nacionales.

Sin embargo, muchos lo hacen con bastante cuidado, debido a que no quieren entrar a la enorme lista de jugadores que fueron convocados, pero lamentablemente se quedaron con las ganas de disputar la Copa del Mundo debido a una lesión.

¿Qué mexicanos se perdieron un Mundial por lesión?

Se ha vuelto una ‘maldición’ que cuando se conocen las listas de convocados de las selecciones para el Mundial, algunos de ellos se lastiman en partidos de preparación o hasta en entrenamientos, privándolos de poder disputar el máximo torneo de la FIFA.

En México no ha sido la excepción, debido a que al menos una decena de futbolistas se han quedado con las ganas de estar en la Copa del Mundo. Los casos más lamentables son los que se dieron a días de debutar en la competencia.

El primero caso que se dio es el del naturalizado argentino Carlos ‘Charro’ Lara, que debido a una lesión en el tobillo fue descartado por Ignacio Trelles para el Mundial de Chile 1962.

Uno baja que generó mucha tristeza fue la de Alberto Onofre, figura de las Chivas, que en una jugada dividida con su compañero Juan Manuel Alejándrez sufrió una fractura de tibia y peroné a cuatro días del debut en México 70.

Francisco ‘Abuelo’ Cruz generó mucha polémica por su convocatoria en México 86. No obstante, para Estados Unidos se perfilaba para ser un hombre importante en el Tri. Durante el último partido de la eliminatoria ante Canadá, donde se definió el boleto al Mundial, el atacante regio tuvo un choque con el portero Graig Forrest.

Sin saberlo, el Abuelo siguió jugando con una lesión de ligamento cruzado de la pierna izquierda, pero aún así logró el gol de la victoria. Pese a ser el héroe, no alcanzó a ir a la Copa del Mundo.

Durante un entrenamiento a dos meses de Corea-Japón 2002, Claudio Suárez pisó accidentalmente el balón y rompió una parte del peroné derecho. Pese a que se recuperó, Javier Aguirre optó por descartarlo.

El proceso rumbo a Sudáfrica 2010 fue escabroso, pero Miguel Sabah fue de los más rescatable. El que pudo ser su primer Mundial se esfumó debido a que padecía una ruptura de tendón.

Una lesión que le dio la vuelta al mundo es la sufrió Luis ‘Chapo’ Montes. A días de comenzar el Mundial Brasil 2014, en un amistoso entre México y Ecuador el jugador del león fue a una dividida con Segundo Castillo y se rompió la tibia y peroné de la pierna derecha.

Juan Carlos Medina había sido un pilar de Miguel Herrera en el Tri. Sin embargo, el negro no se pudo recuperar de una lesión en el tobillo y tuvo que ser excluido de la Copa del Mundo en Brasil.

Rusia 2018 estaba a la vuelta de la esquina y en un amistoso contra Croacia, Néstor Araujo en los primeros minutos realizó una barrida y se le atoró la rodilla. No alcanzó a recuperarse.

Otro que fue cepillado por Juan Carlos Osorio es Diego Reyes, que por una lesión en desgarre en la pierna derecha se quedó sin opciones de ser parte de la plantilla, pese a que ya estaba concentrado.

Finalmente, Tecatito Corona durante un entrenamiento con el Sevilla se rompió el peroné y el ligamento deltoideo del tobillo izquierdo. Era uno de los mejores elementos del Tata Martino y quedó fuera de Qatar 2022.