Guillermo Ochoa ha manifestado en más de una ocasión su determinación de estar en su sexto Mundial con la Selección Nacional. Qué mejor manera de ponerle fin a su carrera tras disputar la máxima competencia de futbol en casa, tomando en cuenta que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá.

No obstante, de momento ese anhelo luce bastante lejano. Si bien Javier Aguirre le abrió la puerta a la posibilidad de que sea convocado, hasta el momento no ha encontrado equipo el portero de 40 años. Tiene hasta el 1 de septiembre para acomodarse en algún club.

¿Ochoa no será convocado en Fecha FIFA de septiembre?

Memo Ochoa vive horas cruciales de cara al cierre de su carrera. El guardameta mexicano no ha logrado contratarse con un equipo, lo que pone en vilo su participación con México en la Copa del Mundo 2026.

Y las repercusiones ya se empiezan a notar, debido a que Guillermo Ochoa no va a ser convocado para los encuentros ante Japón y Corea del Sur correspondientes a la Fecha FIFA de septiembre.

Al no tener equipo, Javier Aguirre decidió que el meta nacional no estará en la convocatoria, por lo que queda un sitio vacante, ya que Luis Malagón y Tala Rangel están seguros en el Tri, así lo dio a conocer el reportero de Televisa, Gibrán Araige.

Guillermo Ochoa suma un par de meses sin actividad luego de su participación en la Copa Oro. Foto: Imago7

De momento todo parece indicar que será Carlos Acevedo quien ocupe el lugar de Paco Memo, quien fue el tercer portero en la pasada Copa Oro, donde después de mucho tiempo le tocó comer banca.

Luego de que terminó su contrato con el AVS Futebol SAD de Portugal y tras la Copa Oro con México, Guillermo Ochoa suma un par de meses sin actividad, aunque se ha estado entrenando en solitario a la espera de que se concrete su fichaje.

Se habla de que Memo podía jugar en la Segunda División de España, donde se ha ofrecido a varios clubes. La realidad es que el tiempo se agota y en caso de no encontrar equipo, sería prácticamente el adiós al Mundial 2026.