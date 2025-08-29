Jesús Corona es considerado uno de los mejores porteros que han surgido en el futbol mexicano. Chuy se convirtió en un emblema de Cruz Azul, equipo con el que logró acabar con la sequía de títulos de Liga.

No obstante, pese a que siempre tuvo calidad para la Selección Mexicana, el guardameta tapatío nunca pudo cumplir el sueño de ser titular en un Mundial. Las indisciplinas le cobraron factura en un par de ocasiones.

¿Por qué Corona fue Cepillado de la Selección Mexicana?

Jesús Corona una vez que se convirtió en portero de Cruz Azul fue constantemente considerado en las convocatorias de la Selección Mexicana. Sin embargo, jamás pudo consolidarse como el primero portero.

Mucho tuvo que ver el hecho de que en un par de ocasiones el propio Chuy desperdició las oportunidades que tuvo. En Sudáfrica 2010 quedó excluido por un escándalo de una riña callejera.

Para el Mundial Brasil 2014 parecía que sería borrón y cuenta nueva, pero cometió un nuevo error. Luego de que el Conejo Pérez había sido titular en la Copa del Mundo africana estaba disponible el marco tricolor.

Jesús Corona agredió con un cabezazo a Sergio Martín, preparador físico de Monarcas, en la Semi del Clausura 2011. Foto: Especial

Ochoa y Corona pelearían por él, pero el meta celeste cometió un tremendo error que la pasaría factura a la postre. En la Semifinal del Clausura 2011 entre La Máquina y Monarcas se dio una de las riñas más polémicas en el futbol mexicano.

Un espontáneo ingresó al campo cuando los celestes ya estaban eliminados y el Chaco Giménez perdió la cabeza al agarrase a golpes en la cancha con el aficionado. Posterior a eso empezó una bronca entre los jugadores.

Una imagen que le dio la vuelta al mundo es la de Jesús Corona con el preparador físico de los purépechas, Sergio Martín, a quien le conectó un certero cabezazo. Esa acción le costó seis partidos de suspensión al portero y quedar fuera de la Copa Oro de ese año.

Parecía que no volvería a ser convocado al Tri, pero Corona escarmentó y regresó a pelear por un lugar, aunque no le alcanzó para ser titular y se quedó con las ganas de jugar un Mundial.