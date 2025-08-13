Chicharito Hernández se ha convertido en un imán para generar polémica. Pese a que aún es jugador de las Chivas, prácticamente está borrado y mucho tiene que ver su faceta como creador de contenido, donde recientemente se metió en un severo problema por unos comentarios calificados de machistas.

Todo parece indicar que una vez que concluya su contrato con el Guadalajara a finales de año, deberá buscar otro equipo, ya que no hay planes de renovación. Aunque el retiro no es una opción descabellada para el atacante mexicano.

¿Cuál fue el último partido de Chicharito con México?

La historia de Javier Hernández en el futbol profesional se divide en dos partes. Previo y posterior a conocer Diego Dreyfus, quien le cambió de manera radical la manera de pensar al delantero.

Ahora CH14 aspira a seguir los pasos de su ‘gurú’, por lo que dejó el balompié en segundo plano y está metido de lleno en la creación de contenido y sus transmisiones por Twitch.

Sin embargo, antes de todo este cambio Chicharito era uno de los mejores futbolistas de México. Brilló en varios equipos de Europa y era infaltable en la Selección Nacional, de la que es el máximo goleador.

Luego del Mundial de Rusia 2018 se esperaba que Chicharito fuera uno de los líderes experimentados para Qatar 2022. No obstante, fue borrado por Gerardo ‘Tata’ Martino debido a una grave indisciplina.

Chicharito Hernández le metió gol a Estados Unidos en su último partido con la Selección Mexicana en 2019. Foto: Imago7

Javier Hernández fue vetado del tricolor desde 2019, año en el que tuvo sus últimas apariciones con el cuadro verde. La Fecha FIFA de marcó el adiós de Chicharito en la Selección Mexicana.

México enfrentó a Estados Unidos en Nueva Jersey el 6 de septiembre de 2019, donde se impusieron 3-0 y el atacante se encargó de abrir el marcador. Posterior a eso, se medirían a Argentina.

En ese juego ya no tuvo actividad Chicharito, ya que metió a mujeres al hotel de concentración y comenzó su castigo. Desde 2019, Hernández Balcázar no volvió a vestir la playera verde.