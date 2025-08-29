El 25 de marzo de 2024 fue la última ocasión que Hirving Lozano se puso la playera de la Selección Mexicana. Fue en la Final de la Concacaf Nations League donde Estados Unidos los derrotó con un contundente 2-0.

Posteriormente fue borrado para la Copa América y partidos de preparación. Trascendió que se debió a un berrinche durante un vuelo previo a la concentración, por lo que fue castigado por directivos de la FMF. Más de un año después, recibirá una nueva oportunidad en el Tri.

Lee también Las 10 espectaculares atajadas que Jorge Campos realizó en dos Mundiales con la Selección Mexicana

¿Qué dijo Chucky Lozano de su regreso a Selección?

Tuvo que pasar más de un año para que el Chucky Lozano fuera llamado de nuevo por la Selección mexicana. Javier Aguirre decidió darle una nueva posibilidad al jugador de pelear por un lugar en el Mundial 2026.

El canterano de Pachuca ha registrado buenas actuaciones en su primera temporada en el San Diego FC de la MLS con goles y asistencias, por lo que recibió el llamado para a Fecha FIFA de septiembre.

Japón y Corea del Sur serán los rivales del Tricolor, antes los que Lozano deberá de llenarle el ojo al Vasco Aguirre, quien al parecer ya tiene pocas vacantes para la lista final de la Copa del mundo.

Chucky Lozano atraviesa un gran momento con el San Diego FC de la MLS. Foto: Imago7

Previo a la concentración, Hirving Lozano reconoció que está emocionado por volver a defender la playera verde. Aunado al hecho de que está motivado de aprender de Javier Aguirre, quien lo dirigirá por primera vez.

“Estoy muy emocionado, muy contento de estar otra vez en la lista de la Selección. Como siempre he dicho, a mí me encanta, me apasiona mucho ir a la Selección, es otra convocatoria y ojalá sea de la mejor manera.

“Javier va a ver a muchos jugadores y en lo personal voy con muchas ganas, con mucha felicidad de siempre aportar a la Selección”, comentó en charla con AS USA.