La Selección Mexicana continúa su preparación para la próxima Copa del Mundo, donde fungirá como anfitriona, por lo que tendrá que ofrecer una actuación más que digna.

Por tal motivo, el Tricolor de Javier Aguirre se encuentra trabajando, en estos momentos, en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

El Vasco tomó la decisión de realizar un microciclo en las instalaciones del CAR, aunque, únicamente pudo convocar a futbolistas de la Liga MX.

El timonel tricolor llamó a 23 jugadores para observarlos de cara al próximo Mundial, con la posibilidad de que se puedan ganar una oportunidad en la lista definitiva.

¿Cómo criticó Hugo Sánchez a Javier Aguirre por el microciclo de la Selección Mexicana?

Sin embargo, Hugo Sánchez no quedó nada contento con el microciclo que Javier Aguirre hizo durante esta semana, ya que considera que no era necesario.

“¿De qué les sirve a Rafa (Márquez) y a Javier (Aguirre) el tener a jugadores que no van a estar en el Mundial? No le veo provecho, es justificación, es para cumplir. La Selección (Mexicana) no es esta, [sólo] tres o cuatro jugadores que están son los que van a estar en la lista definitiva y no sé si vayan a ser titulares, pueden estar, pero ¿ser titulares?”, cuestionó.

El Pentapichichi no dudó en criticar fuertemente al Vasco porque considera que no vale la pena trabajar con futbolistas que no tienen posibilidades de ocupar un lugar en la lista final de México.

“A algunos nombres no los tengo muy bien ubicados, yo dudo que más de cuatro no pasa. Son jugadores porque hay que cumplir una justificación, tiene que demostrar que está trabajando y que los equipos están colaborando”, reventó Hugo Sánchez a Javier Aguirre.

El actual analista de ESPN compartió su severa crítica durante un debate de Futbol Picante y se burló de la justificación de Javier Aguirre para realizar el microciclo con la Selección Mexicana.

“Una selección necesita más días para trabajar, pero con la gente que va a estar. Para convivir con ellos y conocerlos, váyanse a comer o a cenar, los conoces más profundamente”, ironizó Hugo Sánchez.