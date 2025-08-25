La Selección Mexicana dirigida por el Vasco Aguirre en su tercer etapa, cerrará el presente año (2025) con buenos partidos de preparación antes de comenzar el año donde será anfitrión del Mundial, junto a Estados Unidos y Canadá.

Luego de ganar la Copa Oro, y de dejar buenas sensaciones con el funcionamiento de Javier Aguirre, el Tri buscará afianzarse de lleno, y ganarse el voto de confianza de los aficionados.

México es campeón de la Copa Oro Foto: Imago7

Además, el equipo mexicano, aprovechará que no juega eliminatorias para clasificar a la Copa del Mundo, gracias a que es anfitrión, para disputar un par de juegos amistosos, que pondrán a prueba la buena actualidad de los jugadores aztecas.

¿Contra quién juega México en lo que resta de 2025?

El calendario de 2025 para el Tri viene con cuatro partidos de preparación durante las fechas FIFA entre septiembre y octubre.

El primero será el 6 de septiembre, cuando se mida a Japón en el Oakland-Alameda County Coliseum, California, a las 20:00 horas (Horario del Centro de México).

Tres días después, el 9 de septiembre, Corea del Sur será el examen de Aguirre en Nashville, en el GEODIS Park, a las 7:00 de la noche. Ya se verá cómo enfrenta el cuadro nacional la velocidad y verticalidad de las selecciones asiáticas.

Javier Aguirre da indicaciones durante un entrenamiento del Tricolor. FOTO: Imago7

Finalmente, en octubre, puntualmente el sábado 11, chocarán con Colombia, AT&T Stadium, Dallas, a las 19:00 horas.

Y para concluir sus duelos sudamericanos, Ecuador, quien llega en un estado de forma implacable, liderado por Moisés Caicedo, jugador del Chelsea de la Premier League, buscará vencer al cuadro nacional el el martes 14 de octubre.

Jugadores de la Selección Mexicana, durante un entrenamiento. FOTO: Imago7

