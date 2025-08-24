No se descubre nada al decir que la relación entre y la familia de José Ramón Fernández está en la peor situación posible. Situación que se confirma con las recientes declaraciones de Juan Pablo, hijo de Joserra, sobre el periodista de Televisa.

Pues a todas las críticas y ataques que recibió Faitelson por haber sido parte del evento de boxeo de personalidades de internet, Supernova Strikers, se le unió Juan Pablo, quien no se guardó nada al hablar de él.

Hijo de José Ramón Fernández lanzó dardo a su padre: “No recibo ni un quinto suyo desde hace 25 años” / FOTO: @JuanPabloFdz
Hijo de José Ramón Fernández lanzó dardo a su padre: "No recibo ni un quinto suyo desde hace 25 años" / FOTO: @JuanPabloFdz

¿Qué dijo el hijo de José Ramón Fernández acerca de David Faitelson?

En una reciente entrevista, Juan Pablo criticó la hipocresía del comunicador de TUDN, ya que señaló que anteriormente, había criticado este tipo de eventos deportivos protagonizados por influencers, y ahora, forma parte de ellos.

"A este tipo de eventos se trepó hasta Faitelson, que por una lana ya vende hasta a su jefa. Había criticado a Alana Flores y corte A, ahí está de comentarista en esa madre. Hay que tener tantita dignidad”, aseveró sin pelos en la lengua.

Incluso, dijo que comprendía todos durante toda la noche en el Palacio de los Deportes: "La gente se da cuenta de que es malagradecido, es mercenario, y por eso lo abuchean”.

David Faitelson es abucheado en Supernova / Foto: Capturas
David Faitelson es abucheado en Supernova / Foto: Capturas

