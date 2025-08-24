A un día de que se realice la concentración de la Selección Mexicana en el CAR (Centro de alto rendimiento), la Federación Mexicana de Futbol ha revelado que Javier Aguirre sumó de última hora a otro futbolista de la Liga MX.

Inicialmente, esta 'mini' concentración (o microciclo) que convocó el Vasco, era de 23 futbolistas, sin embargo, con la adición de este último, por primera vez trabajará con 24, y lo hará del lunes 25 de agosto, al miércoles 27. ¿De quién se trata?

Javier Aguirre, durante uno de los entrenamientos de la Selección Mexicana. FOTO: Imago7

Lee también De los jugadores convocados por Javier Aguirre para el microciclo ¿Quiénes no han debutado con la Selección?

Juan José Purata se une al microciclo de Javier Aguirre con la Selección Nacional

Una sorpresa que viene directamente desde las oficinas del conjunto Tricolor. El defensa central de los Tigres formará parte del microciclo junto a los demás futbolistas de la Liga MX.

Se debe recordar, que esta convocatoria se debe componer por únicamente jugadores de este circuito. Así lo impuso la misma FMF.

Purata con la Selección Mexicana Foto: Imago7

El mexicano de 27 años de edad, ya ha sido convocado al Tri con anterioridad, aunque sin mucho protagonismo. Pues aún no tiene muchos minutos defendiendo la camiseta verde.

Historia distinta a su papel con el conjunto regio, donde se ha colocado como una pieza importante para Guido Pizarro, y es un titular habitual en los duelos del balompié mexicano.

Juan José Purata. Fuente: Instagram @juanjopurata

Así pues, Javier Aguirre trabajará con este agrupado de 24 jugadores, donde intentará formar química entre los mismos, y probará cosas nuevas de cara a los partidos de preparación que le quedan antes de la Copa del Mundo en 2026.

¿Quiénes son los defensas que van a la concentración de la Selección?

Con este anuncio, Purata se une a la lista de defensores que el Vasco tomó en cuenta para este microciclo de tres días, los cuales son:

Denzell García (Bravos)

Diego Barbosa (Toluca)

Ramón Juárez (América)

Víctor Guzmán (Rayados)

Eduardo Águila (Atlético de San Luis)

Daniel Aceves (Pachuca)

Gerardo Arteaga (Rayados)

Diego Campillo (Chivas)

Bryan González (Chivas)

Lee también ¿Cuántos lugares aún faltan por repartirse de cara al Mundial de 2026?