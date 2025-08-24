De los jugadores convocados por Javier Aguirre para el microciclo ¿Quiénes no han debutado con la Selección?

La convocatoria que Javier Aguirre emitió para el microciclo que tendrá la Selección Mexicana causó muchas preguntas entre los aficionados. Esto debido a los nombres que hay en ella, ya que la mayoría de jugadores, no tienen experiencia con la camiseta Tricolor.

Es cierto que para esta concentración, que de por si, es extraordinaria debido a que no es fecha FIFA, la Federación Mexicana de Futbol impuso condiciones para el Vasco, las cuales eran las siguientes:

Foto: Especial

Lee también ¿Cómo se realizará el sorteo de la Copa Mundial del 2026?; México ya tiene asignado grupo

¿Quiénes de los convocados no han jugado con la Selección Mexicana?

Amén de las condiciones impuestas por la FMF, el técnico mexicano tuvo amplias limitaciones para armar esta convocatoria, y gran parte de la misma, aún no vive su debut, como es el caso de los siguientes futbolistas.

Carlos Moreno (Portero del Pachuca)

Denzell García (Juárez)

Diego Barbosa (Toluca)

Eduardo Águila (San Luis)

Daniel Alonso Aceves (Pachuca)

Diego Campillo (Chivas)

Bryan González (Chivas)

Fidel Ambriz (Rayados)

Isaías Violante (América)

Armando González (Chivas)

Chivas anuncia el regreso de Diego Campillo - Foto: @Chivas en X

Fidel Ambriz festeja el solitario gol con el que Monterrey venció a Pachuca. Foto: Imago7

Como se puede observar, gran parte de este grupo de jugadores son jóvenes, pues tienen menos de 25 años, y recién comienzan a destacar con sus respectivos equipos en la Liga MX.

Sin embargo, las dudas hacia Aguirre llegaron porque muchos usuarios de las redes sociales no encontraron sentido en hacer este tipo de concentraciones si al final no cuentas con los integrantes que jugarían el Mundial de 2026.

Aunque también es verdad, que al ser un caso atípico, esos futbolistas con un lugar más consolidado en la Selección, deben quedarse con sus clubes ya que disputan sus respectivas competencias domésticas.

Lee también El ídolo de Alexis Vega fue un jugador naturalizado que jugó para la Selección Mexicana; ¿de quién se trata?