, presidente de los Estados Unidos, dio a conocer la fecha del sorteo para la Copa del Mundo del 2026. El Kennedy Center de la ciudad de Washington D.C. será sede el proceso de acomodo de grupos para la justa mundialista.

El próximo Mundial, a celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá, será el primero con 48 selecciones participantes. El formato del sorteo se mantendrá de la misma manera que en ediciones anteriores, solo con la distinción de tener más equipos registrados.

Lee también

Los anfitriones ya están clasificados como cabezas de grupo. México encabezará el Grupo A, Canadá el B y Estados Unidos el D. Argentina, la selección campeona del mundo, tiene su boleto garantizado a la justa y formará parte del bombo 1, junto con los países sede.

Las selecciones clasificadas estarán acomodadas en los distintos bombos basado en su posición en el ranking de la FIFA. Una a una las selecciones irán siendo acomodadas en los 12 grupos que integran la Copa Mundial del 2026.

Lee también

En los grupos no se podrán repetir selecciones de la misma confederación, con excepción de la UEFA que debido a la cantidad de equipos afiliados y clasificados tiene un límite de dos naciones por grupo.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Argentina, lista para las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026; Lionel Messi encabeza la convocatoria de Scaloni

Actualidad Mundialista

Argentina, lista para las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026; Lionel Messi encabeza la convocatoria de Scaloni
Selección Mexicana: ¿Cuándo será el próximo partido de los dirigidos por Javier Aguirre?

Actualidad Mundialista

Selección Mexicana: ¿Cuándo será el próximo partido de los dirigidos por Javier Aguirre?

Comentarios