Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, dio a conocer la fecha del sorteo para la Copa del Mundo del 2026. El Kennedy Center de la ciudad de Washington D.C. será sede el proceso de acomodo de grupos para la justa mundialista.

El próximo Mundial, a celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá, será el primero con 48 selecciones participantes. El formato del sorteo se mantendrá de la misma manera que en ediciones anteriores, solo con la distinción de tener más equipos registrados.

Los anfitriones ya están clasificados como cabezas de grupo. México encabezará el Grupo A, Canadá el B y Estados Unidos el D. Argentina, la selección campeona del mundo, tiene su boleto garantizado a la justa y formará parte del bombo 1, junto con los países sede.

Las selecciones clasificadas estarán acomodadas en los distintos bombos basado en su posición en el ranking de la FIFA. Una a una las selecciones irán siendo acomodadas en los 12 grupos que integran la Copa Mundial del 2026.

En los grupos no se podrán repetir selecciones de la misma confederación, con excepción de la UEFA que debido a la cantidad de equipos afiliados y clasificados tiene un límite de dos naciones por grupo.