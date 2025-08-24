En redes sociales circula un video de una aficionada del Toluca que defiende a capa y espada al futbolista de la Selección Mexicana Alexis Vega. En el metraje se observa a la aficionada discutiendo con fanáticos de Cruz Azul en el estadio Olímpico Universitario.

“Ojalá ganaran lo que Alexis, pinches jodidos”, gritó la aficionada en un tono retador mientras un aficionado de La Máquina la acompaña a retirarse. Los seguidores celestes comenzaron a lanzarle vasos, a insultarla mientras la mujer se marchaba del estadio en aparente estado de ebriedad. Incluso un fanático, de manera cobarde, le vació su vaso de cerveza en la espalda.

¿Es la morra de Alexis Vega o por qué lo defiende? JAJAJA arriba el cruz azul 💙🥵 pic.twitter.com/dOiGwK97CF — Aranza Santamaría. (@AranzaStm) August 24, 2025

Al principio se manejó la teoría de que se trataba de la esposa del futbolista. Sin embargo, el sitio Posta Deportes asegura que se trata de la cuñada del capitán de los Diablos Rojos del Toluca.