Hoy en día la capital del Estado de México está repleta de niños que admiran las hazañas que hace el capitán del Toluca, Alexis Vega. El atacante mexicano hoy es ídolo indiscutible de la afición de los Diablos, pero incluso los mismos héroes tienen a sus propias figuras a seguir.

Uno de los familiares Vega contó a quién creció admirando el hoy futbolista de la Selección Mexicana. Dotado de una gran técnica individual desde corta edad, no es casualidad que su gran ídolo compartiera esta virtud. El oriundo de la Ciudad de México admiraba con gran devoción a un seleccionado nacional, que tiene la particularidad de haber nacido a ocho mil kilómetros de tierra mexicana.

Lee también VIDEO: Aficionada es grabada en aparente estado de ebriedad defendiendo a Alexis Vega; "ojalá ganaran lo que Alexis", le grita al público

“Decía que el ‘Chaco’ era su ídolo”, reveló Ricardo Martínez, tío político de Vega en una entrevista para ESPN. Christian Giménez fue un referente en el futbol mexicano con las camisetas de Pachuca y Cruz Azul, entre otras. Lamentablemente su proceso de naturalización llegó tarde ya en su carrera.

Giménez solo tuvo cinco apariciones con la Selección Mexicana, cuatro de ellas en partidos oficiales de eliminatorias para la Copa del Mundo. El ‘Chaco’ sumó 303 minutos en todas sus participaciones con el tricolor.